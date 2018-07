BVB, News und Gerüchte: Aubameyang und Mkhitaryan holten Sokratis zum FC Arsenal

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Schweden -

Ex-BVB-Verteidiger Sokratis wurde von Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan vom FC Arsenal überzeugt. Auch Felix Passlack versucht sich künftig in England. Michael Zorc erläutert das Aufgabengebiet von Sebastian Kehl. Die wichtigsten News des Tages zu Borussia Dortmund im Überblick.

Sokratis: Aubameyang wichtig für Arsenal-Wechsel

BVB-Abgang Sokratis hat bei Arsenal TV erklärt, dass Henrikh Mkhitaryan und Pierre-Emerick Aubameyang entscheidend für den Wechsel nach London waren. Der Verteidiger wurde demnach von seinen ehemaligen Mitspielern aus Dortmund überzeugt: "Sie haben nur das Beste über den Klub erzählt. Sie haben mich angerufen. Nicht jeden Tag, aber sehr oft."

2013 war das Trio aus Sokratis, Aubameyang und Mkhitaryan von Jürgen Klopp nach Dortmund geholt worden. Der Armenier zog später weiter nach England, Aubameyang ging im Winter zum FC Arsenal. Nun ist das Trio in London wieder vereint: "Es ist ein wenig komisch, aber gleichzeitig auch sehr schön. Ich kenne sie gut, deshalb bin ich glücklich."

Beim FC Arsenal soll der Grieche nun die Defensive stabilisieren, während Aubameyang und Mkhitaryan bereits ihren Teil zu einem frischeren Offensivspiel beigetragen haben. Unter Trainer Unai Emery ist Sokratis durchaus als Abwehrchef vorgesehen. Ersetzt wird er in Dortmund von Abdou Diallo, der vom 1. FSV Mainz 05 verpflichtet wurde.

Zorc: Das erwartet der BVB von Neuzugang Kehl

Als Spieler war Sebastian Kehl jahrelang wichtiger Bestandteil des BVB, nun ist er als Leiter der Lizenzspielerabteilung tätig. Sportdirektor Michael Zorc erklärte nun gegenüber Reviersport, was sich der Klub davon erhofft: "Über viele Jahre haben Aki Watzke und ich die gesamte Bandbreite an Aufgaben als Duo erledigt und das ist einfach nicht mehr zu leisten."

Kehl soll entsprechend Zorc sowie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in ihren Zuständigkeiten entlasten. "Ich freue mich, dass wir Sebastian gewinnen konnten, der ja eine hohe Identifikation mit dem BVB und Dortmund hat, der Musterprofi war und dadurch eine hohe Glaubwürdigkeit einbringt", freut sich Zorc über die Unterstützung.

Kehl soll als Bindeglied zwischen Mannschaft und Führung fungieren und damit Spannungen innerhalb des Teams frühzeitig erkennen. Das war zuletzt mit Trainer Peter Bosz nicht möglich gewesen. Zorc gab an, damit auch der "Entwicklung im Fußball Rechnung zu tragen".

BVB-Talent Passlack: Neue Leihe zu Norwich

Nicht nur Sokratis zieht es in diesem Sommer nach England. Der BVB hat die Leihe von Felix Passlack zur TSG 1899 Hoffenheim aufgelöst und den Außenverteidiger direkt weiterverliehen. Passlack wird zukünftig für Norwich City in der Championship spielen. Dort trifft er auf Ex-BVB-Trainer Daniel Farke.

"Möglichst viel Spielpraxis sammeln", ist das Ziel für den 20-Jährigen. Genau das funktionierte zuletzt bei Hoffenheim nicht, Passlack kam in der Bundesliga nur sehr selten zum Einsatz. Um kein weiteres Jahr zu verlieren, wird sich der Flügelspieler nun in England versuchen.

Passlack ist zuversichtlich: "Ich denke, dass der englische Fußball perfekt für mich ist, weil ich körperbetont agiere und ich die Art des Spiels mag." Bei der Eingewöhnung könnte nicht nur Farke sondern auch die Ex-BVB-Spieler Moritz Leitner und Christoph Zimmermann mithelfen.

BVB verkündet Testspiel gegen Lazio

Der Sommerfahrplan Borussia Dortmunds hat am Montagabend ein Update erfahren. Der BVB wird insgesamt sieben Testspiele unter Lucien Favre bestreiten. Nun wurde auch ein Spiel gegen Lazio in Essen verkündet. Während des Trainingslagers in Bad Ragaz trifft der BVB obendrein auf Stade Rennes und den SSC Neapel.

Am 11. August wird darüber hinaus die Mannschaft offiziell präsentiert werden. Die Veranstaltung im Westfalenstadion wird allerdings das einzige Event der Vorbereitung vor heimischen Fans sein. Ein Großteil des Vorbereitung verbringt die Borussia ohnehin auf der US-Tour.

Der Sommerfahrplan von Borussia Dortmund

Datum Termin Ort 7. Juli Trainingsauftakt BVB-Trainingszentrum, Dortmund 13. Juli Testspiel gegen Austria Wien Generali-Arena, Wien 18. Juli Abreise in die USA Flughafen Dortmund 21. Juli Testspiel gegen Manchester City Soldier Field, Chicago 22. Juli Testspiel gegen FC Liverpool Bank of America Stadium, Charlotte 26. Juli Testspiel gegen SL Benfica Heinz Field, Pittsburgh 27. Juli Rückkehr nach Dortmund Flughafen Dortmund 1. August Abfahrt ins Trainingslager Bad Ragaz, Schweiz 3. August Testspiel gegen Stade Rennes Altach, Österreich 7. August Testspiel gegen SSC Neapel Sankt Gallen, Schweiz 8. August Rückkehr aus dem Trainingslager Dortmund 11. August Saisoneröffnung Westfalenstadion, Dortmund 12. August Testspiel gegen Lazio Stadion Essen 28. August DFB-Pokal gegen Greuther Fürth Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth 25/26. August Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig Westfalenstadion, Dortmund

U23 des BVB vor Umbruchsjahr

Während der Trainingsauftakt der ersten Mannschaft noch bevor steht, ackern die Spieler der U23 schon lange in der Vorbereitung. Trainer Jan Siewert erkannte an, dass sein Team mit großer Wahrscheinlichkeit ein schwieriges Jahr erwartet: "Diese Saison kann ein Übergangsjahr werden."

16 Zu- und Abgänge hat die zweite Mannschaft der Borussia in diesem Jahr verzeichnet, dementsprechend befindet sich der Trainer noch immer in einer Findungsphase. Trotz letzter Testspiele lässt sich noch keine Tendenz erkennen: "Ob neue Mannschaft, oder nicht: Ich will mehr Spiele als in der letzten Saison gewinnen."

Siewert legte den Fokus vorerst auf die Defensive: "Nach vorne sind wir schon in der Lage, Kreativität zu entwickeln. Mir war erstmal die Arbeit gegen den Ball wichtig, das hat gut funktioniert: Gutes Anlaufen, viele Ballgewinne und Aplerbeck vor Probleme gestellt."