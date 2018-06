Lukas Hradecky schwärmt: "Vom ersten Kontakt an" von Bayer Leverkusen begeistert

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Cittadella -

Bari Friendlies Spanien -

Schweiz Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Lukas Hradecky hat in einem Gespräch mit der Bild von seinem neuen Arbeitgeber Bayer Leverkusen geschwärmt. "Vom ersten Kontakt an mit Bayer war ich von der Professionalität begeistert. Für mich war klar: In der Bundesliga wollte ich nur zu Leverkusen", sagte der Torhüter.

Hradecky verlässt mit Wirkung vom 1. Juli Eintracht Frankfurt und schließt sich der Werkself an. Diese Entscheidung war für ihn schnell getroffen, "nicht einen Moment" habe der 28-Jährige laut eigener Aussage am Transfer gezweifelt: "Ich habe richtig Bock auf diese geile Truppe. Bayer hat enorm viel Potenzial. Ich bin überzeugt, dass diese Mannschaft in kürzester Zeit Großes erreichen kann."

International spielt Leverkusen jedoch "nur" in der Europa League. "Wenn Bayer sich für die Champions League qualifiziert hätte, wäre es für mich ein Bonus gewesen. Das versuchen wir nächstes Jahr. Ich freue ich mich jedenfalls auf die Europa League. Die neuen Abläufe, der neue Alltag - all das wird mich weiterbringen", sagte Hradecky.