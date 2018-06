Hoffenheim-Direktor Rosen: "Liga als Ganzes muss Bayern attackieren"

11/15

"Es fühlt sich komisch an, nach so einer Leistung noch Relegation spielen zu müssen", sagte Maxi Arnold nach dem 4:1-Sieg gegen Köln am letzten Spieltag. Nun... In der Rückrundetabelle sind die Wölfe mit nur 14 Punkten Letzter. Passt also schon irgendwie.