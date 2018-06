Schalke 04, News und Gerüchte - Skrzybski: "Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung"

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Brasilien -

Schalke-Neuzugang Steven Skrzybski hat verraten, dass mit seinem Wechsel von Union Berlin zu Schalke 04 ein persönlicher Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist. Außerdem haben die Knappen ihr Engagement in der eSport-Branche ausgeweitet. SPOX hat die wichtigsten News zu Schalke 04 im Überblick.

Steven Skrzybski schwärmt von S04

Schalkes Neuzugang Steven Skrzybski schwärmte gegenüber der BILD von seiner neuen Wahlheimat. "Für mich geht ein Kindheits- und Lebenstraum in Erfüllung", sagte der Offensivmann über seinen Wechsel von Union Berlin zu Schalke 04.

"Natürlich ist es nicht leicht, nach 18 Jahren wegzugehen. Meine Beziehung zu Union war immer eine besondere und wird es auch bleiben. Aber Schalke ist Vize-Meister, spielt Champions League. Ein enormer Reiz und eine riesige Chance. Und dass es neben Union mein zweiter Herzensverein ist, spricht auch für sich", so Skrzybski weiter.

Skrzybski sammelte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison 19 Scorerpunkte. Per Ausstiegsklausel wechselt der Rechtsaußen im Sommer für 3,5 Millionen Euro von Union Berlin zu Schalke 04.

Skrzybski Leistungsdaten in der vergangenen Saison

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen 2. Liga 29 14 5 DFB-Pokal 2 0 0

Schalke 04 erweitert eSports-Bereich

Schalke 04 wird in der Zukunft neben League of Legends und FIFA auch den Fußballsimulator PES in ihre eSports-Abteilung aufnehmen. Am Donnerstag gab Schalke bekannt, der PES Liga von eFootball.pro beizutreten. Neben dem FC Barcelona ist Schalke der zweite große Verein, der als Teilnehmer des neuen Projekts feststeht.

"Wir sind sehr glücklich darüber, S04 als Teilnehmer unserer Liga gewinnen zu können. Schalke hat viel Erfahrung im eSports und wird uns helfen, einen qualitativ hochwertigen Wettbewerb auf die Beine zu stellen", sagte Gerard Pique, der aktuell mit der spanischen Nationalmannschaft bei der WM in Russland weilt und als Präsident von eFootball.pro fungiert.

Zuvor hatte unter anderem Borussia Dortmund sein Engagement in der PES Liga eingestellt, um ausschließlich bei EAs Spieleklassiker FIFA in der eSports-Branche aktiv zu sein.

S04 - Der Fahrplan in der Saisonvorbereitung

Schalke 04 wird seinen Fahrplan für die Saisonvorbereitung wie gehabt beibehalten. Zweifel, ob der Brand einer Sauna auf dem Vereinsgelände am Donnerstag Auswirkungen auf den Trainingsstart der Mannschaft von Domenico Tedesco haben könnte, wurden aus dem Weg geräumt.

"Der Trainingsstart der Profimannschaft am 1. Juli ist gesichert", heißt es von Seiten des Vereins gegenüber Der Westen. Über die Höhe des Sachschadens machte der Verein noch keine Angaben. Wie das Feuer entstanden ist, bleibt weiterhin unbekannt und die Ermittlungen der Polizei laufen noch.

Schalkes Termine in der Saisonvorbereitung