Ex-Bayern-Star Patrik Andersson: "Thomas Müller und Mario Gomez sind über ihrem Zenit"

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Patrik Andersson hat sich vor dem Spiel seiner Schweden gegen Deutschland (Sa., 20 Uhr im LIVETICKER) zum DFB-Team geäußert. "Ich bin der Meinung, dass die deutsche Mannschaft nicht besser ist als das Weltmeister-Team von 2014", sagte der 46-Jährige der AZ.

Und Andersson weiter: "Wenn man den Kader durchgeht, sieht man, dass einige Spieler über ihrem Zenit sind. Thomas Müller zum Beispiel oder Mario Gomez. Vielleicht setzt Joachim Löw jetzt gegen Schweden auf jüngere Spieler."

Dennoch sieht der frühere Verteidiger Deutschland am Samstag in der Favoritenrolle. "Deutschland hat immer noch die höhere Qualität. Und die Spieler sind es aus den Topklubs gewöhnt, unter Druck zu stehen. Deutschland bleibt der Favorit für das Spiel", so der 96-malige schwedische Nationalspieler.

Andersson spielte insgesamt acht Jahre in der Bundesliga. Nach sechs Spielzeiten bei Borussia Mönchengladbach wechselte er 1999 für zwei Saisons zum FC Bayern.