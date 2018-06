BVB-News und Gerüchte: Wird Issa Diop die Alternative zu Abdou Diallo?

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Ägypten -

Borussia Dortmund könnte eine Alternative zu Abdou Diallo ins Auge gefasst haben. Einem Medienbericht zufolge soll ein 21-jähriger Franzose ein Thema sein. Außerdem: Mario Götze wird offenbar von mehreren Klubs umworben. Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier.

BVB-Gerücht: Diop als Alternative zu Diallo?

Laut Yahoo Sport France hat Borussia Dortmund ein Auge auf Issa Diop vom FC Toulouse geworfen. Der Innenverteidiger konnte sich zuletzt mit West Ham United nicht über einen Transfer einig werden. Als BVB-Konkurrent gilt allerdings weiterhin der FC Sevilla. Diop könnte die Alternative zu Abdou Diallo vom 1. FSV Mainz 05 sein.

Die Mainzer gehen laut letzten Medienberichten nicht auf das Angebot des BVB ein. Die Vorstellungen der Ablösesumme sollen noch immer voneinander entfernt sein, zudem möchte Mainz Diallo erst abgeben, wenn ein Ersatz gefunden wurde. Dementsprechend könnte sich die Borussia nun neu orientieren.

Der 21-jährige Diop gilt als physisch präsenter, spielstarker Innenverteidiger. Im Dezember 2015 wurde er in den Kader der Profis berufen und konnte seinen Marktwert seitdem deutlich steigern. Im letzten Jahr verbuchte er 41 Einsätze und wurde auch in der U21 Frankreichs eingesetzt.

BVB-Transfers: Die bereits feststehenden Wechsel von Borussia Dortmund

Art Spieler Von Zu Ablöse Zugang Thomas Delaney Werder Bremen Borussia Dortmund 20 Mio. Euro Zugang Marius Wolf Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 5 Mio. Euro Zugang Marwin Hitz FC Augsburg Borussia Dortmund ablösefrei Leih-Ende Dzenis Burnic VfB Stuttgart Borussia Dortmund - Leih-Ende Jacob Bruun Larsen VfB Stuttgart Borussia Dortmund - Abgang Mikel Merino Borussia Dortmund Newcastle United 7 Mio. Euro Abgang Dominik Reimann Borussia Dortmund Holstein Kiel - Karriereende Roman Weidenfeller Borussia Dortmund - - Leih-Ende Michy Batshuayi Borussia Dortmund FC Chelsea -

© getty

BVB-Gerücht: Götze von fünf Klubs umworben?

Mario Götze von Borussia Dortmund wird einem Bericht von Sky Sports zufolge von fünf Vereinen umworben. Der FC Arsenal, der FC Everton und West Ham United aus der Premier League sollen ebenso interessiert sein wie der FC Valencia und Olympique Marseille.

Vereinspräsident Jacques-Henri Eyraud und Sportdirektor Andoni Zubizarreta wollen laut einem Bericht von FootMercato Götze von einem Wechsel in die Ligue 1 überzeugen. Anfallen würden dafür wohl mehr als 20 Millionen Euro - der BVB hatte bei der Götze-Rückkehr 22 Millionen Euro an den FC Bayern überwiesen.

Der Weltmeister von 2014 hat seine Stoffwechselerkrankung inzwischen überwunden und war über weite Teile der Saison verfügbar. Bundestrainer Joachim Löw sah Götze dennoch noch nicht bereit genug für die Nominierung zur WM 2018. Der Mittelfeldspieler verfolgt die WM vor dem Fernseher.

Die Leistungsdaten von Mario Götze

Saison Verein Einsätze Tore Vorlagen Minuten 2017/18 Borussia Dortmund 32 2 7 2.202 2016/17 Borussia Dortmund 16 2 2 1.175 2015/16 FC Bayern München 21 6 4 1.219 2014/15 FC Bayern München 48 15 7 3.362 2013/14 FC Bayern München 45 15 13 2.807 2012/13 Borussia Dortmund 44 16 20 3.320 2011/12 Borussia Dortmund 26 7 8 1.814 2010/11 Borussia Dortmund 41 8 16 3.055

Rauball über BVB-Star Reus: "Ein Ausnahmespieler"

BVB-Präsident Reinhard Rauball ist in seiner Funktion als DFL-Präsident auch bei der WM 2018 in Russland dabei. Dort beobachtet er WM-Debütant Marco Reus: "Er freut sich sehr darauf, endlich als aktiver Teilnehmer bei einer WM dabei zu sein. Er ist ein Ausnahmespieler. Und ich spüre, dass er den Willen hat, diese Rolle bei der WM auch auszufüllen."

Gleichwohl bleiben aber die Sorgen bezüglich seiner Gesundheit. Rauball sagte der Bild: "Jeder sagt ihm natürlich: 'Pass auf, dass Du Dich nicht verletzt.' Und ich muss gestehen, ich habe das auch zu ihm gesagt. Aber ich bin überzeugt, dass er bei der WM in Russland ein ganz wichtiger Mann sein und auch richtig für Furore sorgen kann."

Marco Reus musste im Mai 2010 eine Teilnahme an der WM in Südafrika verletzungsbedingt absagen. 2014 schaffte er es in den vorläufigen Kader, musste allerdings erneut eine Verletzung hinnehmen. 2018 soll es nun endlich klappen. Die deutsche Mannschaft hat ihren ersten Auftritt am Sonntag gegen Mexiko (17 Uhr im LIVETICKER).