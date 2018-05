Transfergerücht: Wechsel von Werder Bremens Thomas Delaney zum BVB steht bevor

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Cittadella -

Bari Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Borussia Dortmund hat das Rennen um Mittelfeldspieler Thomas Delaney vom Bundesligarivalen Werder Bremen gewonnen. Dies meldet die Welt und schreibt, dass der Transfer schon am Freitag verkündet werden soll.

Demnach hätten sich der BVB und Werder auf eine Ablöse in Höhe von 24 Millionen Euro für den dänischen WM-Teilnehmer geeinigt. Diese Summe, so heißt es, könne auf 27 Millionen Euro ansteigen, sollte Dortmund auch in der kommenden Saison die Qualifikation für die Champions League schaffen.

Delaney wird seit längerer Zeit mit einem Transfer in diesem Sommer in Verbindung gebracht, vorwiegend allerdings mit englischen Vereinen. Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion wurde in diesem Zusammenhang häufig genannt. Zuletzt soll dann neben dem BVB auch Schalke 04 in den Poker um den 26-Jährigen eingestiegen sein, den nun die Dortmunder offenbar für sich entschieden haben.

Delaneys Vertrag in Bremen läuft noch bis 2021. Sein Verkauf bedeutete für die Hanseaten zwar den Verlust eines Leistungsträgers, aber auch ein finanziell lukratives Geschäft: Delaney war im Januar 2017 für nur zwei Millionen Euro vom FC Kopenhagen an die Weser gewechselt.

Leistungsdaten von Thomas Delaney 2017/18