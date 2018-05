Hasenhüttl: Kein Zusammenhang zwischen ungeklärter Zukunft und sportlicher Misere

World Championship Fr 04.05. Eishockey-WM ab Freitag: Alle Spiele live auf DAZN Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Cup Fenerbahce -

RB-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl sieht keinen Zusammenhang zwischen seiner nach wie vor ungeklärten Zukunft und der derzeitigen Misere des Klubs. "Unsere sportliche Situation hat aus meiner Sicht grundsätzlich nichts mit meinem Vertragsverhältnis zu tun", sagte Hasenhüttl der Sport Bild: "Wenn ich im Winter die Vertragsgespräche eingegangen wäre, hätte das nichts an der mentalen und körperlichen Situation meiner Jungs geändert."

Zudem bewertet der Österreicher die Saison trotz der holprigen letzten Wochen insgesamt als gelungen: "Wenn wir als Bundesliga-Sechster und Viertelfinalist der Europa League über die Ziellinie gehen, dann unterschreibe ich das ohne Umschweife als Erfolg."

Trotz der zunehmenden Kritik an ihm und an der Mannschaft, weist er auf die Gesamtentwicklung des Vereins über die letzten zwei Jahre hin: "Ich definiere meine Arbeit nicht über die vergangenen zwei Monate. Ich bewerte, was wir in den zwei Jahren aufgebaut haben, seitdem ich hierhergekommen bin. Ich muss mich nicht kleiner machen als ich bin. Ich weiß genau, was ich hier als Trainer mit der Mannschaft gleistet habe."

Ralph Hasenhüttl: "Dann will ich dort die 1-A-Lösung sein"

Ein Wechsel zu einem ganz großen Verein kommt für Hasenhüttl noch nicht in Frage, da er international noch zu unerfahren sei. "Wenn ich mal zu solch einem Verein gehe, dann will ich dort die 1-A-Lösung sein. Und die bin ich vollkommen zu Recht noch nicht", so der 50-Jährige.

Hasenhüttl, der noch einen Vertrag bis 2019 besitzt, steht mit den Leipzigern nach 32. Spieltagen auf Platz sechs der Tabelle und droht in der aktuellen Form die Europa League noch zu verpassen. Die Roten Bollen holten aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt und kassierten dabei 13 Gegentore.

