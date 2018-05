HSV verlängert mit Christian Titz: "Der richtige Mann für unsere sportliche Neuausrichtung"

NBA Do 17.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League One Rotherham -

Christian Titz hat seinen Vertrag beim Hamburger SV verlängert. Der 47 Jahre alte Trainer unterschrieb beim HSV bis 2020.

"Christian Titz hat in den vergangenen Wochen und Monaten mit seiner inhaltlich geprägten Arbeit bewiesen, dass er der richtige Mann für unsere sportliche Neuausrichtung ist", wird HSV-Vorstand Frank Wettstein in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Die Vertragsverlängerung mit Titz hatte sich bereits angedeutet. Unter ihm holte der Bundesliga-Absteiger 13 Punkte aus den letzten acht Spielen.

Titz erklärte sich in den vergangenen Tagen mehrmals bereit, den HSV auch in der 2. Liga zu führen. "Ich fühle mich wohl in Hamburg und beim HSV. Wir alle wissen, dass uns jetzt nach dem Bundesliga-Abstieg große Herausforderungen erwarten. Diesen Aufgaben gilt ab sofort unser ganzer Fokus", sagte Titz zum zweijährigen Engagement.