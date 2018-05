HSV-News und Gerüchte: Eljero Elia: "Bayern wollte mich nach Saisonende holen"

NBA Do 17.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia 2. Bundesliga Karlsruher SC -

Erzgebirge Aue (Highlights Relegation) League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiev -

Shakhtar Donetsk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Fulham -

Aston Villa Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Der ehemalige HSV-Profi Eljero Elia erinnert sich an seine Zeit in Hamburg zurück und spricht über das Interesse des FC Bayern München. Außerdem fordert Uwe Seeler Neuzugänge, sonst droht der HSV-Legende zufolge sogar der Abstieg in die dritte Liga.

HSV-News: Elia rechnet mit Veh ab

Eljero Elia spielte von 2009 bis 2011 für den Hamburger SV, ehe er zu Juventus Turin wechselte. Dabei hätte der Flügelspieler auch beim FC Bayern München landen können.

"Ich habe sehr gut gespielt beim HSV und Bayern wollte mich nach Saisonende holen. Mein Berater war schon dort und es lag ein Vertrag vor", sagte der heute 31-jährige Niederländer gegenüber dem Radiosender FunX. Dass es doch nicht mit einem Wechsel zu den Bayern geklappt hat, führt Elia auf seinen damaligen Trainer Armin Veh zurück. "Armin Veh hatte mich ein bisschen auf dem Kieker. Er wollte entlassen werden, um vier Millionen Euro zu bekommen. Deshalb setzte er Ruud van Nistelrooy, Zé Roberto und mich auf die Bank", wird Elia von transfermarkt zitiert.

Elia weiter: "Danach wurde Jupp Heynckes Trainer bei Bayern und er ist ein guter Freund von Veh. Da habe ich schon zu meinem Berater gesagt: Das wird nix mehr." Mittlerweile spielt Elia in der Türkei bei Basaksehir.

© getty

Elias Statistiken beim HSV

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 52 7 10 Europa League 8 1 1 DFB-Pokal 3 - -

HSV-Legende Uwe Seeler fürchtet erneuten Abstieg

Uwe Seeler hat sich gegenüber der Sport Bild warnend über die Zukunft des HSV geäußert. "Ich habe Angst, dass wir gar nicht wieder aufsteigen", wird Seeler zitiert.

Der Vereinsikone zufolge muss der HSV sich personell verstärken, um überhaupt die 2. Liga zu halten. "Man muss sich doch nur Kaiserslautern ansehen. Wenn wir nicht aufpassen und die Mannschaft nicht verstärken, kann es sein, dass wir noch mal absteigen."

Seeler weiter: "So, wie unsere Mannschaft derzeit noch zusammengestellt ist, habe ich Bedenken."

© getty

HSV-Abschneiden der letzten Saisons