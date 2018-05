RB Leipzig holt offenbar US-Talent Tyler Adams aus der MLS

NBA Di 22.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Superliga Midtjylland -

RB Leipzig steht US-Medien zufolge vor der Verpflichtung des 19-jährigen Talents Tyler Adams.

Adams, der als eines der aktuell größten Talente im US-amerikanischen Fußballs gilt, ist derzeit bei den New York Red Bulls aktiv.

Das einzige Fragezeichen hinter dem Wechsel ist demnach der Zeitpunkt. So könnte der Mittelfeldspieler im Sommer nach Leipzig kommen oder erst im Winter, wenn die Saison in der MLS vorbei ist.

In der erst zwölf Spiele alten Ligasaison und den sechs Spielen der CONCACF-Champions-League, in denen New York im Halbfinale ausschied, kam Adams insgesamt 14 Mal zum Einsatz, erzielte dabei einen Treffer und bereitete einen weiteren vor.

In der US-Nationalmannschaft, die sich unter dem neuen Coach Dave Sarachan in einem Neuaufbau befindet, stand der Mittefeldspieler als einziger Akteur in allen drei bisherigen Spielen in der Startelf.