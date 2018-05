Schalke 04, News und Gerüchte: Sportdirektor Heidel kündigt Transfers an

2. Bundesliga So Jetzt Rettung vs. Abstieg: Erlebe die Entscheidung gratis! First Division A Live Lüttich -

Brügge Premier League Live Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Live Atalanta -

AC Mailand League One Live Shrewsbury -

Charlton Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

FC Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Primera División Leganes -

Real Betis Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Primera División Villarreal -

Real Madrid Serie A CFC Genua -

FC Turin Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A Juventus -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK

Schalkes Sportdirektor Christian Heidel hat sich zu künftigen Transfers und zu Max Meyer geäußert. Clemens Tönnies schickte eine Kampfansage an den FC Bayern München. Hier findet ihr alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04.

Schalke Sportdirektor Heidel äußert sich zu Transfers

Christian Heidel äußerte sich bei Sky zu den Schalker Transferplanungen für die kommende Saison. Demnach werde Suat Serdar in der kommenden Woche höchstwahrscheinlich fest verpflichtet, maximal sollen noch zwei Spieler kommen. Serdar soll nach Informationen der Bild den FSV Mainz 05 für eine Ausstiegsklausel von 10,5 Millionen Euro verlassen können.

Allzu viel Geld wolle Schalke allerdings nicht für Transfers in die Hand nehmen: "Die Leute, die glauben, dass Schalke 50-60 Millionen auf den Markt werfen werde, die muss ich enttäuschen. Die Mannschaft hat verdient, dass man ihr vertraut", sagte Heidel und fügte an: "Es kann noch der eine oder andere Spieler dazu kommen - aber zu niedrigen Preisen bekommt man auf dem Markt nicht die Qualität, die Schalke 04 weiterbringt."

Leistungsdaten von Suat Serdar 2017/18

Wettbewerb Spiele Minuten Tore Assists Bundesliga 25 1.699 2 - DFB-Pokal 3 176 1 -

S04: Aufsichtsratschef Tönnies mit Kampfansage an Bayern

Nach dem letzten Saisonspiel am Samstag sendete Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies im VIP-Bereich eine Kampfansage an den deutschen Rekordmeister: "Jetzt greifen wir vorne an in der Liga", wird er auf wa.de zitiert. Zuvor lobte Tönnies Aufsichtsrat und Vorstand der Königsblauen. Auch die Mannschaftsleistung in dieser Saison stellte er in Anwesenheit der Spieler heraus. "Ihr als Team auf dem Rasen habt eine Leistung gezeigt, die einzigartig war", sagte Tönnies.

Schalke 04: Heidel gibt sich in der Meyer-Fehde versöhnlich

Im Gespräch mit Jörg Wontorra auf Sky gab sich Christian Heidel in der Fehde mit Max Meyer versöhnlich: "Es ist völlig legitim, dass ein Spieler den Verein wechselt. Das Thema ist für mich beendet", sagte Heidel über den zuletzt suspendierten Spieler.

Trotz der jüngsten Fehde zwischen Klub und Spieler wird Meyer bei der Abschlussfahrt der Mannschaft nach Barcelona mit dabei sein: "Er hat großen Anteil an diesem Erfolg. Keine Frage, dass er mitfährt", sagte Heidel, der die Feierpläne des Teams begrüßte. Eine große Feier gab es am Samstag nicht, das wird dann auf dem Weg nach Barcelona nachgeholt.