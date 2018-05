Tabelle, Torschützenkönig und bester Vorlagengeber der Bundesliga-Saison 2017/18

Bundesliga Sa Jetzt Abstieg? Europa? Erlebe alle Emotionen in den Highlights! Premier League Spartak Moskau -

Bayern München ist mal wieder Meister der Bundesliga. Doch wer ist Torschützenkönig und bester Vorlagengeber geworden? Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos und Statistiken zur abgelaufenen Saison.

Die Tabelle der Bundesliga-Saison 2017/18

Am letzten Spieltag hätte Borussia Dortmund beinahe noch die Champions League-Qualifikation verspielt, Leverkusen fehlten letztendlich jedoch vier Tore. Der HSV steigt unterdessen in die 2. Liga ab, ein Sieg am letzten Spieltag reichte nicht, da der VfL Wolfsburg ebenfalls gewann.

Platz Team Sp. Tore Diff. Pkt. 1. Bayern München 34 92:28 64 84 2. Schalke 04 34 53:37 16 63 3. TSG Hoffenheim 34 66:48 18 55 4. Borussia Dortmund 34 64:47 17 55 5. Bayer Leverkusen 34 58:44 14 55 6. RB Leipzig 34 57:53 4 53 7. VfB Stuttgart 34 36:36 0 51 8. Eintracht Frankfurt 34 45:45 0 49 9. Borussia M'gladbach 34 47:52 -5 47 10. Hertha BSC 34 43:46 -3 43 11. Werder Bremen 34 37:40 -3 42 12. FC Augsburg 34 43:46 -3 41 13. Hannover 96 34 44:54 -10 39 14. 1. FSV Mainz 05 34 38:52 -14 36 15. SC Freiburg 34 32:56 -24 36 16. Wolfsburg 34 36:48 -12 33 17. Hamburger SV 34 29:53 -24 31 18. 1. FC Köln 34 35:70 -35 22

Bundesliga 2017/18: Die besten Torschützen

1. Platz: Robert Lewandowski (29 Tore)

Robert Lewandowski (29 Tore) 2. Platz: Nils Petersen (15 Tore)

Nils Petersen (15 Tore) 3. Platz: Mark Uth (14 Tore)

Mark Uth (14 Tore) 3. Platz: Kevin Volland (14 Tore)

Kevin Volland (14 Tore) 3. Platz: Niclas Füllkrug (14 Tore)

Die besten Vorlagengeber der Bundesliga-Saison 2017/18

1. Platz: Thomas Müller (16 Vorlagen)

Thomas Müller (16 Vorlagen) 2. Platz: Philipp Max (13 Vorlagen)

Philipp Max (13 Vorlagen) 3. Platz: Joshua Kimmich (12 Vorlagen)

Joshua Kimmich (12 Vorlagen) 4. Platz: James Rodriguez (11 Vorlagen)

James Rodriguez (11 Vorlagen) 4. Platz: Daniel Caligiuri (11 Vorlagen)