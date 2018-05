Schalke 04-News und Gerüchte: Ist Dries Mertens ein Kandidat bei Königsblau?

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! J2 League Live Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia 2. Bundesliga Karlsruher SC -

Erzgebirge Aue (Highlights Relegation) League Two Notts County -

Coventry Ligue 2 Ajaccio -

Le Havre Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Super Liga Roter Stern -

Vozdovac Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Laut italienischen Medien ist Schalke 04 bereit, die Ausstiegsklausel von Dries Mertens vom SSC Neapel zu ziehen. Leihgabe Johannes Geis hat wohl keine Perspektive bei den Königsblauen und ein ehemaliger Torwart wechselt zum PSV Eindhoven. Hier gibt es alle News und Gerüchte um S04.

Schalke-News: Dries Mertens von Neapel im Anflug?

Nach Informationen des italienischen Portals calcionapoli24.it ist der FC Schalke 04 bereit, die Ausstiegsklausel von Dries Mertens vom SSC Neapel zu bezahlen. Diese soll 28 Millionen Euro betragen. Die Königsblauen müssten sich dabei gegen Manchester United durchsetzen, die auch am Belgier interessiert sein sollen.

Der 31-Jährige ist eigentlich ein offensiver Flügelspieler, doch in den vergangenen zwei Saisons kam Mertens vermehrt als Mittelstürmer zum Einsatz. Trotz - oder gerade wegen - einer Größe von 1,69 Metern ist der Belgier nur schwer zu verteidigen.

Die Höhe der Ablösesumme wäre vergleichsweise gering. Fraglich bleibt jedoch, ob Mertens den SSC Neapel wirklich verlassen will. Im Jahr 2013 wechselte der flinke Offensivspieler vom PSV Eindhoven für rund 9,5 Millionen Euro nach Italien.

© getty

Dries Mertens' Leistungsdaten in dieser Saison

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Serie A 37 18 6 Coppa Italia 2 1 1 Champions League 6 2 4 Champions-League-Qualifikation 2 1 1 Europa League 1 0 0 Gesamt 48 22 12

© getty

FC Schalke 04: Johannes Geis wohl ohne Perspektive

Nachdem Leon Goretzka (zum FC Bayern München) und Max Meyer den Verein im Sommer verlassen werden, ist Schalke auf der Suche nach neuen Mittelfeldspielern. Keine Option wird dabei wohl Rückkehrer Johannes Geis spielen.

Der 24-Jährige ist aktuell an den FC Sevilla ausgeliehen, der die Kaufoption für den Deutschen nicht ziehen wird. Der Sechser kehrt im Sommer zurück und hat bei den Knappen noch einen Vertrag bis 2019. Da der Trainer Domenico Tedesco das mangelnde Tempo von Geis bemängelt, stehen die Zeichen auf einen vorzeitigen Abschied.

Im vergangenen Jahr wechselte Geis kurz vor Transferschluss nach Spanien, da er unter Tedesco kaum Perspektiven hatte. Doch auch bei Sevilla kam der ehemalige Mainzer nicht zum Zug. Nur 14 Einsätze, davon sieben von Anfang an, konnte Geis sammeln.

Ex-Schalke-Torwart Unnerstall wechselt 2019 zu PSV Eindhoven

Lars Unnerstall, einst Torwart beim FC Schalke 04, wechselt zum niederländischen Meister PSV Eindhoven. Der 27-Jährige kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten VVV Venlo, wird aber noch bis 2019 an den Tabellenfünfzehnten ausgeliehen.

Für Schalke stand Unnerstall in 47 Partien auf dem Platz und konnte dabei in 15 Spielen ohne Gegentor bleiben. In Deutschland spielte er anschließend für Fortuna Düsseldorf, bei denen er 12 Mal zwischen den Pfosten stand.