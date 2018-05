Schalke 04 News: Burgstaller hofft auf Real oder Barca in der Champions League

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League Two Exeter -

Guido Burgstaller hofft auf einen Spitzenklub als Gegner für den FC Schalke 04 in der Champions League. Außerdem soll statt Sebastian Rudy nun Thomas Delaney als Goretzka-Ersatz ganz oben auf der Liste stehen. Hier gibt es alle News und Gerüchte um S04.

S04 in der Champions League: Burgstaller wünscht sich Real oder Barca

Mit seinen elf Saisontoren war Guido Burgstaller maßgeblich an der Vizemeisterschaft und der damit verbundenen Qualifikation des FC Schalke 04 für die Königsklasse beteiligt.

Geht es nach Burgstaller soll der Lohn für die geleistete Arbeit in der Saison ein großer Gegner in der Gruppenphase der Königsklasse sein: "Ich freue mich auf alles und hoffe, dass ein dickes Ding dabei sein wird. Real Madrid, den FC Barcelona oder einen der Manchester-Klubs würde ich als Gegner sehr reizvoll finden", sagte er im kicker-Interview.

Wettbewerb Einsätze Tore Torvorlagen Eingesetzte Minuten 1. Bundesliga 32 11 5 2326 DFB-Pokal 5 2 1 414

Für Kritiker an der Spielweise des FC Schalke 04, die den Stil der Königsblauen als unattraktiv bezeichneten, hatte der österreichische Nationalspieler hingegen wenig Verständnis: "Wenn wir nächste Saison einen vermeintlich attraktiveren Fußball spielen, aber auf Platz sechs stehen, will ich mal wissen, was die Leute dann sagen. Sicherlich haben wir spielerisch noch Luft nach oben - wie übrigens fast alle anderen Mannschaften in der Bundesliga auch."

Auf der anderen Seite sage es aber viel aus, wenn Gladbach 80 Minuten lang gegen die Königsblauen in Überzahl spiele und am Ende froh über ein Unentschieden sei.

S04 sucht Goretzka-Ersatz: Thomas Delaney statt Sebastian Rudy?

Nachdem ein möglicher Wechsel von Sebastian Rudy zu den Königsblauen nach dessen Bekenntnis zum FC Bayern offenkundig vom Tisch ist, hat sich der FC Schalke 04 nun nach Alternativen umgesehen.

Wie die Sport Bild berichtet, soll Thomas Delaney von Werder Bremen als Verstärkung ins Ruhrgebiet kommen. Allerdings seien auch Borussia Dortmund und Klubs aus der englischen Premier League sind an dem Mittelfeldspieler interessiert.

Wettbewerb Einsätze Tore Torvorlagen Eingesetzte Minuten 1. Bundesliga 32 3 5 2796

Der Vertrag des dänischen Nationalspielers bei Werder läuft noch bis 2021 und eine Verpflichtung wird für S04 dem Vernehmen nach nicht günstig: Werder verlangt laut Sport Bild rund 20 Millionen Euro.

Nach Salif Sane, Suat Serdar und Mark Uth sollen laut Manager Heidel noch maximal zwei weitere Neue dazu kommen. Der finanzielle Spielraum dafür sei jedoch auf 15 Millionen begrenzt. Dieser würde sich erweitern, wenn Höwedes, Geis, Coke und Avdijaj nicht mehr aus ihrer Leihe zurückkehren würden.

Schalke 04: Suat Serdar zum Medizincheck auf Schalke

Der Wechsel von Suat Serdar vom FSV Mainz 05 zum FC Schalke 04 ist nur noch reine Formsache. Wie der TV-Sender Sky am Mittwoch berichtete, hat der 21 Jahre Mittelfeldspieler den Medizincheck bei den Königsblauen bestanden und muss nur noch den Vertrag unterschreiben. Eine Bestätigung der beiden Parteien steht aber nach wie vor noch aus.

Serdar soll die durch die Abgänge von Max Meyer und Leon Goretzka hinterlassene Lücke schließen und kostet rund 10,5 Millionen Euro. Die Schalker zogen die vertraglich festgehaltene Ausstiegsklausel.