BVB News und Gerüchte: Sebastian Rode erwartet Abgang von Peter Stöger

Primera Division So 06.05. Barca vs. Real: El Clasico live und exklusiv auf DAZN! Primera División Live Malaga -

Alaves Serie A Live Udinese -

Inter Mailand Premiership Live Hearts -

Celtic Championship Live Birmingham -

Fulham Championship Live Cardiff -

Reading Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Superliga Boca Juniors -

Union Santa Fe Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Fenerbahce – Belediyespor (Finale) Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy

Borussia Dortmund kämpft sich dem Ende einer turbulenten Saison entgegen. Der BVB benötigt noch einen Zähler am letzten Spieltag, um die Champions-League-Qualifikation perfekt zu machen, über allem schwebt außerdem der seit Wochen kolportierte Abschied von Trainer Peter Stöger. Mittelfeldmann Sebastian Rode leistete sich am Sonntag hierzu eine unerwartet deutliche Ansage. Hier bekommt ihr alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB: Sebastian Rode erwartet Stöger-Aus

Seit Wochen wird die mutmaßliche Trennung von Peter Stöger nach der Saison rund um Borussia Dortmund diskutiert - eine klare Aussage durch einen der Verantwortlichen allerdings gibt es bislang nicht. Dafür sorgte Mittelfeldmann Sebastian Rode bei Wontorra - der KIA Fußball Talk am Sonntag für einen Paukenschlag - und hat sich womöglich verplappert.

"So wie er sich in der Kabine ausdrückt, gehen wir fest davon aus, dass wir nächste Saison einen neuen Trainer haben werden", erklärte Rode unerwartet offen. Als möglichen Nachfolger würde er Lucien Favre "spannend" finden, der bereits mit dem BVB in Verbindung gebracht wird: "Er hat überall Erfolg gehabt."

Außerdem äußerte sich Rode auch zur Entmachtung von Kapitän Marcel Schmelzer und kritisierte in diesem Zusammenhang Stöger: "Das hätte man anders lösen können. Marcel ist ein verdienter Spieler."

Bizarrer BVB-Abschied: Weidenfeller zeigt Verständnis

Verständnisvoller als Rode ging Roman Weidenfeller mit Stöger um. Der BVB-Keeper kam in seinem letzten Heimspiel als Dortmunder nicht zum Einsatz, die geplante Einwechslung fand letztlich nicht statt, weil Dortmund ab der vierten Minute einem Rückstand hinterher lief. Am Ende setzte es eine 1:2-Pleite gegen Mainz.

"Ich habe volles Verständnis für Peter Stöger. Er hat lieber noch einen Offensivmann gebracht", zitiert die Bild Weidenfeller, der hinzufügte: "Trotzdem war es ein sehr emotionaler Abschied für mich, den ich ein Leben lang nicht vergessen werde. Skurril, dass ich auf dem Zaun stand und gefeiert wurde. Die Mannschaft daneben hatte nichts zu feiern."

© getty

Schürrle nach Mainz-Pleite: "Verunsicherung gesehen"

Der maßgebliche Grund dafür, dass Weidenfeller letztlich nicht zum Einsatz kam, war das abermals schwache Dortmunder Spiel gegen Mainz. Offensivmann und Ex-Mainzer Andre Schürrle betonte anschließend laut der WAZ, dass der frühe Rückstand - nach 13 Minuten stand es 0:2 - das Worst-Case-Szenario für den BVB war.

"Wir hatten gerade angefangen, da stand es schon 0:1. Dann haben wir ein bisschen was versucht, sind angelaufen, dann stand es schon 0:2. Dann hat man gesehen, dass die Verunsicherung kam, die Zuschauer wurden unruhig - und das hilft uns nicht", monierte Schürrle. "Dann haben wir wieder eher nach hinten gespielt als nach vorne gespielt. Das war in den letzten Spielen anders, da waren wir von Anfang an drin und es ist richtig gut gelaufen."

Letztlich habe jeder gesehen, dass Mainz "einfach mehr Herz gezeigt hat und mehr Leidenschaft, mehr Aggressivität in den Zweikämpfen hatte. Da ist es egal, gegen wen man spielt, wenn man das nicht hat, und wir hatten es heute nicht, kann man kein Bundesligaspiel gewonnen. Und das haben wir heute erfahren."

BVB: Tabellensituation vor dem 34. Spieltag: