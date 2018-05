BVB - Mainz 05 1:2: FSV feiert Klassenerhalt, BVB muss weiter um Champions League zittern

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Primera Division So 06.05. Barca vs. Real: El Clasico live und exklusiv auf DAZN! Premier League Live Lok Moskau -

Zenit Premier League Live West Bromwich -

Tottenham Primera División Live Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Schachtjor Donezk -

Luhansk League One Rochdale -

Charlton Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Super Liga Roter Stern -

Subotica Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Malaga -

Alaves Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Championship Birmingham -

Fulham Championship Cardiff -

Reading Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Superliga Boca Juniors -

Union Santa Fe Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Fenerbahce – Belediyespor (Finale) Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy

Der 1. FSV Mainz 05 kann den Klassenerhalt feiern! Am 33. Spieltag der Bundesliga gewann die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz überraschend mit 2:1 (2:1) bei Borussia Dortmund und versaute damit den Abschied von BVB-Torhüter Roman Weidenfeller. Dortmund muss zudem weiter um die Qualifikation zur Champions League zittern.

Sehr schwache erste Halbzeit des BVB gegen mutig und diszipliniert auftretende Mainzer, die sich keineswegs wie ein Abstiegskandidat präsentierten. Der FSV spielte geordnet von hinten heraus und wurde besonders über die Flügel gefährlich. Grundsätzlich war das Umkehrspiel in beide Richtungen ausgezeichnet, die Gäste setzten einige vielversprechende Konter an und gewannen im Mittelfeld viele zweite Bälle.

Das lag auch am verheerenden Defensivverhalten der Dortmunder, die in allen Mannschaftsteilen, besonders aber auf den defensiven Außen, kaum einmal Druck auf den Ballführenden bekamen. Mit Spielgerät am Fuß fehlte es der Borussia an der nötigen Geschwindigkeit im Passspiel, so dass man den Mainzer Abwehrverbund kaum einmal auseinander reißen konnte.

Mainz blieb auch nach dem schnellen Gegentreffer in der Partie und verlor nie die Kontrolle. Im zweiten Abschnitt versteiften sich die Nullfünfer jedoch mehr auf das reine Konterspiel und machten es den weiter behäbig agierenden Dortmundern schwer, das defensive Bollwerk zu knacken. Bezeichnend: Dem BVB gelang zwischen der 32. und 90. Minute kein Schuss auf das Mainzer Tor.

Die Daten zum Spiel BVB gegen Mainz 05

Tore: 0:1 Baku (4.), 0:2 Muto (13.), 1:2 Philipp (16.)

Erstmals seit über sechs Jahren (Januar/Februar 2012) begann der BVB drei aufeinanderfolgende BL-Partien mit der gleichen Startelf.

Baku traf auch in seinem 2. Bundesligaspiel. Am vergangenen Spieltag hatte er bei seinem BL-Debüt zum 3:0-Endstand gegen Leipzig getroffen. Er ist damit mit 20 Jahren und 27 Tagen der jüngste Spieler, der in seinen ersten beiden BL-Spielen getroffen hat seit Ralf Augustin (18 Jahre und 10 Tage für Dortmund im Jahr 1978).

Für Peter Stöger setzte es die erste Heimpleite als BVB-Trainer.

Mainz gelang der erste Sieg seiner Bundesligahistorie in Dortmund.

Sokratis sah seine 5. Gelbe Karte und fehlt damit am letzten Spieltag in Hoffenheim.

Der Star des Spiels: Abdou Diallo (Mainz 05)

Souveräne Vorstellung links hinten. Hatte die meisten Ballaktionen aller Mainzer, kam auf die beste Zweikampfquote und eine gute Passquote. Vor allem im ersten Abschnitt auch offensiv präsent und mit zwei Torschüssen.

Der Flop des Spiels: Christian Pulisic (BVB)

Sehr glückloser Auftritt. Schmiss sich bis zum Zeitpunkt seiner Auswechslung in die meisten Zweikämpfe aller Dortmunder, gewann davon aber weniger als ein Drittel und blieb offensiv enorm blass.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Daniel Siebert

Ohne klaren Fehler in einer angenehm zu leitenden Partie, dazu mit etwas längerer Leine unterwegs. Drückte bei dem bereits verwarnten Baku nach Foul an Piszczek kurz nach der Pause beide Augen zu (48.) und zeigte auch Weigl nach rund 70 Minuten deutlich, dass ein weiteres Foulspiel mit Gelb-Rot bestraft werden würde. Etwas undurchsichtig die Situation kurz vor der Halbzeit: Sokratis foulte Muto, sah aber nicht seine 5. Gelbe Karte der Saison. Stattdessen bekam Weigl die Verwarnung, weil er eine schnelle Ausführung des Freistoßes verhinderte.