BVB-News und -Gerüchte: Alle Meldungen zu Borussia Dortmund

Der BVB steht vor seinem letzten Saisonspiel. Am Donnerstag spricht allerdings schon Trainer Peter Stöger auf einer PK, außerdem geht die Jugendabteilung in der U19-Bundesliga an den Start. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB-Pressekonferenz mit Peter Stöger

Um 12.30 Uhr spricht Peter Stöger vor dem Bundesliga-Duell gegen 1899 Hoffenheim. Für den BVB-Trainer könnte es eine der letzten Pressekonferenzen im Dortmund-Dress sein, so in den Medien schon seit Wochen über einen Abgang spekuliert wird. Angeblich soll Lucien Favre Stögers Nachfolger werden.

Dortmunder Jugend im Kampf ums Finale

Am Donnerstag kämpfen nicht nur die U19 der TSG 1899 Hoffenheim und die U19 des FC Schalke 04 gegeneinander, sondern auch die Junioren des BVB gegen die von Hertha BSC.

Im Bundesliga-Finale könnte es also zum Revierderby zwischen Schalke und Dortmund kommen. Die beiden Halbfinals finden um 12 Uhr bzw. um 14 Uhr statt.

BVB kurz vor Champions-League-Qualifikation

Fix ist es noch nicht, doch die Aussichten für Borussia Dortmund, nächste Saison wieder in der Champions League zu spielen, sind gut. Gegen Hoffenheim müsste Schwarzgelb schon mit mindestens zwei Toren Abstand verlieren, während Leverkusen gleichzeitig einen Kantersieg gegen Hannover (mindestens vier Tore Vorsprung) schaffen müsste.

Bundesliga-Tabelle vor dem 34. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 33 91:24 67 84 2. Schalke 04 33 52:37 15 60 3. Borussia Dortmund 33 63:44 19 55 4. TSG Hoffenheim 33 63:47 16 52 5. Bayer Leverkusen 33 55:42 13 52

Ufuk Sahin im Interview

Ufuk ist der Bruder von Nuri Sahinund spricht im Interview über Spiele gegen die Teams von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Lukasz Piszczek, seine eigene Spielerkarriere und die Anfänge der Laufbahn von Nuri. Was Ufuk Sahin genau zu sagen hat? Hier geht's lang.