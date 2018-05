HSV: Fan-Ausschreitungen führen kurz vor Schluss zu minutenlanger Unterbrechung

Bundesliga Sa Jetzt Abstieg? Europa? Erlebe alle Emotionen in den Highlights! Serie A Live Benevento -

CFC Genua Championship Live Middlesbrough -

Aston Villa Primera División Live Girona -

Valencia Primera División Live Alaves -

Bilbao Primera División Live La Coruna -

Villarreal Primera División Live Getafe -

Atletico Madrid Primera División Live Real Betis -

FC Sevilla Primera División Live Eibar -

Las Palmas League Two Coventry -

Notts County Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premier League Spartak Moskau -

Dinamo Moskau Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand 2. Bundesliga Abstiegs-Konferenz: 2. Bundesliga (Highlights) League One Shrewsbury -

Charlton Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

FC Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Primera División Leganes -

Real Betis Primera División Villarreal -

Real Madrid Serie A CFC Genua -

FC Turin Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A Juventus -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK

Sekunden vor dem Schlusspfiff ist es bei der Partie des Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach beim Stand von 2:1 zu heftigen Fan-Ausschreitungen gekommen.

In der 91. Minute flogen Feuerwerkskörper und Rauchbomben aus der Nordtribüne der Hanseaten in den Mönchengladbacher Strafraum, woraufhin Schiedsrichter Felix Brych die Partie unterbrach.

Eine Vielzahl an Ordnern und Polizisten stürmte daraufhin auf das Spielfeld und versuchte, die Lage zu beruhigen, während die Akteure der beiden Vereine am Spielfeldrand auf die Fortsetzung der Partie warteten. Der Rest des Stadions rief in Richtung der Chaoten: "Wir sind Hamburger - und ihr nicht!"

Erst nach 16 Minuten gab der Schiedsrichter die Partie wieder frei und pfiff das Spiel Sekunden später regulär ab.

"Der HSV hat zu 98 Prozent ein sehr gutes Bild abgegeben. Die Mannschaft, die 56.000 drum herum. Bis auf ein paar Schwachmaten", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl anschließend bei Sky: "Es wäre schön, wenn diese Idioten aus den Stadien verschwinden würden."

Wegen des gleichzeitigen Wolfsburger Erfolgs gegen den 1. FC Köln konnten die Hanseaten den erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga nicht mehr verhindern.

Bundesliga-Tabelle nach 34 Spieltagen: HSV abgestiegen