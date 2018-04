Gladbach: Max Eberl schließt Abschied von Dieter Hecking im Sommer aus

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Cup Fenerbahce -

Max Eberl hat einen Trainerwechsel bei Borussia Mönchengladbach im Sommer ausgeschlossen. Die Frage, ob Dieter Hecking seinen bis 2019 laufenden Vertrag bei den Fohlen erfüllen werde, beantwortete der Sportchef am Donnerstag mit einem klaren "Ja".

Nach einem enttäuschenden Verlauf der Rückrunde, hatte es viel Kritik am Borussia-Trainer und an der Spielweise der Mannschaft gegeben. Dessen ist sich auch Eberl bewusst und versprach auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Fr., 20.30 Uhr im LIVETICKER) Besserung.

"Im Sommer gilt es, gemeinsam anzupacken, um Borussia wieder dahin zu führen, wo wir sie haben wollen", sagte der 44-Jährige. "Wir werden uns in Ruhe Gedanken machen, was zu tun ist. Diese Zeit für eine ausführliche Analyse muss man uns geben. Wie viele Veränderungen es insgesamt werden, kann ich nicht prognostizieren"

Eberl sucht neuen Führungsspieler und nimmt Hecking in Schutz

Auch Hecking betonte derweil, dass er seine Zukunft in Gladbach sieht: "Auch wenn es gerade nicht so läuft, fühle ich mich sauwohl in Gladbach. Ich spüre hier volles Vertrauen in meine Arbeit. Wir werden im Sommer versuchen, der Mannschaft das eine oder andere Mosaiksteinchen hinzuzufügen."

Eberl betonte zudem, dass man auf der Suche nach einem Leader sei: "Es ist unser Ziel, im Sommer einen Führungsspieler mit der Mentalität von Xhaka oder Stranzl zu verpflichten. Das wird schwierig - aber wir werden es versuchen."

Nach der enttäuschenden 1:5 Niederlage gegen die FC Bayern am vergangenen Spieltag, hatte Eberl öffentlich Kritik an der Mannschaft geübt, den Trainer aber in Schutz genommen. "Die zweite Halbzeit war beschämend, da sind wir total eingebrochen. Wir haben zum Teil dämliche Gegentore bekommen, da wurden Vorgaben des Trainers über Bord geworfen, das war disziplinlos! Da sollte man auch mal die Spieler fragen."

Nach 30 Spieltagen steht Borussia Mönchengladbach mit 40 Punkten nur auf Platz acht der Tabelle.