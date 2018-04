Rasenfunk-Schlusskonferenz zum 32. Spieltag der Bundesliga: Innenansichten aus dem Keller

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Premier League Live FK Krasnodar -

Die Saison biegt auf die Zielgerade ein, in zwei Spielen haben wir Gewissheit über Abstieg und internationale Plätze. Wie in einer guten Serie spitzt sich die Dramatik zu, Handlungsstränge verschränken sich und vielleicht stirbt sogar ein lieb gewonnener Seriencharakter?

Wir nehmen das Staffelfinale dieser Bundesligaedition zum Anlass für eine besondere Schlusskonferenz. Mit gleich vier Gästen besprechen wir die Situation im Abstiegskampf ausführlich. Vielleicht kommen Taktik und Statistiken in dieser Folge etwas kürzer als gewöhnlich - aber in den letzten Spielen einer Saison kommt es darauf auch weniger an als sonst. Es sind oft die Kleinigkeiten, die entscheiden.

Das sind unsere Gäste:

Dank geht an Bert, Fridanase, Kristall-Rainer und Jochen aus Darmstadt. Der Rasenfunk hat keine Paywall und ist werbe-, sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch Hörerinnen und Hörer. Wer erfahren möchte, wie man supporten kann, erfahrt alles Nötige unter: rasenfunk.de/unterstuetzen.

In dieser Reihenfolge geht es durch den Spieltag:

00:00:39 | Begrüßung

00:07:54 | WOB - HSV 1:3

00:52:25 | SC - FC 3:2

01:24:23 | M05 - RaBa 3:0

01:50:47 | LEV - VfB 0:1

01:59:54 | TSG - H96 3:1

02:07:03 | SVW - BVB 1:1

02:11:22 | S04 - BMG 1:1

02:19:03 | FCB - SGE 4:1

02:36:30 | BSC - FCA 2:2

Das Tribünengespräch mit Jan Henkel und Matthias Sammer könnt ihr hier hören.