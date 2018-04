BVB-News und Gerüchte: Borussia Dortmund bekommt Konkurrenz in Nakajima-Poker

Primera Division So 08.04. Derby-Time! Bleibt Real Madrid an Atletico dran? Premier League Live Everton -

Liverpool Championship Live Norwich -

Aston Villa Serie A Live Benevento -

Juventus Premier League Zenit Sankt Petersburg -

Krasnodar Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Primeira Liga Setubal -

Benfica Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona -

Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Zagreb Primeira Liga FC Porto -

Aves Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille -

Montpellier Superliga Talleres -

Independiente Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

VVV-Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna

Borussia Dortmund bekommt offenbar Konkurrenz im Kampf um die Verpflichtung des Japaners Shoya Nakajima. Der Offensivspieler, der bereits als neuer Shinji Kagawa gehandelt wird, hat offenbar auch das Interesse von Benfica und Galatasaray geweckt. Hier findet ihr alle News, Gerüchte und Personalmeldungen rund um Borussia Dortmund.

BVB: Konkurrenz im Poker um Nakajima?

Schon länger hält sich das Gerücht, dass der BVB an einer Verpflichtung des Japaners Shoya Nakajima interessiert ist. Nun bekommt Borussia Dortmund offenbar Konkurrenz. Wie die portugisische Zeitung Record berichtet, haben auch Galatasaray und Benfica die Fühler nach dem kleinen Japaner ausgestreckt. Aktuell ist Nakajima noch bis 2020 an Portimonense FC gebunden.

© getty

Shoya Nakajima: Leistungsdaten nach Saison

Saison Verein Ligaeinsätze Tore Vorlagen 17/18 Portimenense 24 9 8 2017 FC Tokyo 21 2 3 2016 FC Tokyo 12 2 3 2015 FC Tokyo 13 1 0

Falko Götz: BVB braucht neuen Trainer

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Falko Götz hat sich in einer Talk-Sendung auf kicker.tv zu der Trainer-Diskussion bei Borussia Dortmund geäußert. "Es stehen personelle Wechsel an. Die Mannschaft muss einen Umbruch haben", sagte der 56-Jährige.

Dabei beschränke sich der Umbruch nicht nur auf die Spieler. Die Mannschaft "muss einen neuen Trainer für diesen Umbruch haben", sagte Götz, der bis 2016 beim FSV Frankfurt tätig war.

BVB vs. VfB Stuttgart: Infos zum Spiel

Die Niederlage beim FC Bayern war die erste Bundesliga-Niederlage für den BVB unter Peter Stöger. Zuvor gab es in 12 Spielen sieben Siege und fünf Unentschieden.

Der VfB Stuttgart ist unter Tayfun Korkut weiter ungeschlagen. Schon seit acht Spielen haben die Schwaben nicht mehr verloren - keine andere Bundesliga-Mannschaft hat momentan eine längere Serie.

Torreich vs. Torlos: In Spielen mit Beteiligung von Borussia Dortmund fallen diese Saison die meisten Tore (93), in VfB-Spielen fallen hingegen die wenigsten (57).

© getty

Daniel Ginzcek wollte immer für den BVB spielen

Daniel Ginzcek kehrt am Sonntag an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Stürmer des VfB Stuttgart spielte bis 2011 in den Nachwuchsteams des BVB, kam aber nie für die erste Mannschaft zum Einsatz. Aufgrund verschiedener Verletzungen reichte es bislang trotz 59 Bundesliga-Spielen für Nürnberg und Stuttgart nie zu einem Einsatz im Signal-Iduna Park. "Da geht ein Traum in Erfüllung. Als Kind war ich BVB-Fan, wollte immer dort spielen", sagte der 26-jährige.

Die Verbundenheit zum BVB sei für ihn aber kein Hindernis. Stattdessen nutze er sie als Motivation. Ginzcek: "Ich bin richtig heiß."

Daniel Ginzcek: Leistungsdaten beim BVB und Stuttgart