BVB im Kampf um die Champions-League-Qualifikation: Giftiges Saisonende

Wie im Vorjahr kämpft Borussia Dortmund im Saisonendspurt um die Qualifikation für die Champions League. Die BVB-Verantwortlichen haben die Zeichen der Zeit erkannt und forcieren auf der Suche nach einer neuen Identität einen Umbruch im Sommer. Der wird aber Zeit benötigen.

Das Ding ist durch, würde man wohl Jürgen Klopp entgegnen, wenn der noch Trainer von Borussia Dortmund wäre. Das ist er aber nicht mehr und will man ganz romantisch analysieren, fangen an diesem Punkt die Probleme des BVB bereits an.

Die aktuell angespannte Gemengelage rund um die Schwarzgelben ist Gift für das Saisonende, das jetzt nur noch sechs Bundesligaspiele entfernt liegt. Sie ist gewissermaßen sogar mit dem Schlussakkord der vergangenen Spielzeit zu vergleichen.

Damals kämpfte der BVB wie in diesem Jahr um die Qualifikation für die Champions League. Auf die Mannschaft wurde ein Anschlag verübt, wenig später gab Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sein brisantes Dissens-Interview und ein unwürdiges Schauspiel zwischen Ex-Coach Thomas Tuchel und den Vereinsoberen bahnte sich seinen Weg.

BVB-Saisonende ähnelt dem des Vorjahres

Wie heute galt vor einem Jahr: Alle sehnten das letzte Spiel herbei, allen war klar, was dann personell geschehen wird - und erst in den letzten Spielminuten der Saison machte die Borussia unter Tuchel die Königsklasse klar.

BVB-Umbruch: SPOX-User wollen den Neuaufbau um Reus und Pulisic © getty 1/32 Beim BVB steht im Sommer ein Umbruch bevor, Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kündigten eine gravierende Kaderjustierung an. Deswegen haben wir die SPOX-User gefragt, an wem der BVB festhalten soll und an wem nicht. © getty 2/32 Die Rückmeldung war riesig. Insgesamt haben über 22.800 User abgestimmt. Natürlich gab es in den Kommentaren auch negative Äußerungen. In der Formulierung haben wir jedoch bewusst vermieden, jemanden zu diffamieren. © getty 3/32 Der Umbruch des BVB wird kommen, der Verein wird sich von Spielern trennen. Uns ging es nicht darum, die Spieler bloßzustellen. Wir wollten ein Meinungsbild einholen. Wie es unter jedem Text zum Umbruch diskutiert wird. © getty 4/32 Logischerweise können die Ergebnisse "verfälscht" sein. Schließlich sind wir uns bewusst, dass nicht nur BVB-Fans abstimmen durften. Deswegen müssen die Resultate ins Verhältnis gesetzt werden. Völlig klar. © getty 5/32 Roman Bürki: Beim Keeper der Dortmunder seid ihr positiv. Etwa zwei Drittel der Abstimmenden möchten gerne am Schweizer festhalten. Ergebnis: 65 Prozent. © getty 6/32 Dominik Reimann: Auch mit dem dritten Keeper soll der BVB nach dem Voting weitermachen. Ergebnis: 56 Prozent. © getty 7/32 Sokratis: Zuletzt war der Grieche nicht mehr unumstritten. Unsere User schätzen seine Qualitäten jedoch hoch ein, zwei Drittel möchten, dass er bleibt. Ergebnis: 67 Prozent. © getty 8/32 Ömer Toprak: Anders sieht es beim 28-jährigen Innenverteidiger aus. Zuletzt stabilisierte er sich merklich, die SPOX-Community könnte sich aber zu zwei Dritteln eine Trennung vorstellen. Ergebnis: 35 Prozent. © getty 9/32 Dan-Axel Zagadou: Der flexible Defensivspieler hat eine große Lobby. Dreiviertel würden ihn gerne in der Mannschaft der Zukunft sehen. Ergebnis: 73 Prozent. © getty 10/32 Manuel Akanji: Der Winterneuzugang ist einer der unumstrittensten Spieler im Kader. Beinahe alle möchten, dass er zu einem Gesicht der Zukunft wird. Ergebnis: 90 Prozent. © getty 11/32 Raphael Guerreiro: Ähnlich deutlich sehen die Zahlen beim Portugiesen aus, der in eurer Gunst enorm hoch steht. Ergebnis: 88 Prozent. © getty 12/32 Marcel Schmelzer: Gibt es einen so extremen Cut, dass sich der BVB sogar von seinem Kapitän trennt. Zumindest bei unseren Usern steht Schmelzer zur Disposition. Zwei Drittel sehen ihn als möglichen Abgang. Ergebnis: 37 Prozent. © getty 13/32 Jeremy Toljan: Auch vom U21-Europameister ist nicht unbedingt jeder überzeugt. Das Resultat ist eng, mehr von euch tendieren jedoch dazu, ihn gehen zu lassen. Ergebnis: 42 Prozent. © getty 14/32 Lukasz Piszczek: Dagegen immer noch unersetzbar ist der Pole auf der Position des Rechtsverteidigers. Neun von zehn wollen ihn auch nach dem Umbruch in Schwarz-Gelb sehen. Ergebnis: 90 Prozent. © getty 15/32 Erik Durm: Der Weltmeister spielt aufgrund zahlreicher Verletzungen kaum noch eine Rolle beim BVB. Sollte er auch in Zukunft nicht, wenn es nach dem Votum der SPOX-Community geht. Ergebnis: 19 Prozent. © getty 16/32 Julian Weigl: Der Mittelfeldmotor soll das Spiel der Dortmund auch in Zukunft lenken, wenn es nach euch geht. Ergebnis: 81 Prozent. © getty 17/32 Nuri Sahin: Zweifelsohne eine Vereinslegende, aber noch ein Mann für die Zukunft? Die Mehrheit tendiert eher zu einer Trennung. Ergebnis: 32 Prozent. © getty 18/32 Mahmoud Dahoud: Für unsere Community ist der Mittelfeldspieler, der langsam aufblüht, gesetzt. Er soll im neuen BVB-Team eine wichtige Rolle spielen. Ergebnis: 80 Prozent. © getty 19/32 Gonzalo Castro: Weniger deutlich fällt das Resultat beim Mittelfeldallrounder aus. Die Tendenz geht allerdings dahin, den Neuaufbau nicht mit ihm anzugehen. Ergebnis: 40 Prozent. © getty 20/32 Sebastian Rode: Aufgrund einer Leisten-OP verkündete der Ex-Münchner kürzlich sein Saisonaus. Bedeutet dies auch sein Ende in Schwarz-Gelb? Möglich. Ihr könnt euch das jedenfalls gut vorstellen. Ergebnis: 9 Prozent. © getty 21/32 Mario Götze: Wegen seines Wechsels zum FC Bayern einst alles andere als Liebling der BVB-Fans, seit seiner Rückkehr hat er sich jedoch in der Gunst wieder nach oben gespielt. Das soll auch in Zukunft so sein. Ergebnis: 72 Prozent. © getty 22/32 Shinji Kagawa: Noch jemand, der nach einem Abgang zur Borussia zurückgekehrt ist. Und doch soll er auch bleiben, wenn es nach dem Voting der SPOX-User geht. Ergebnis: 74 Prozent. © getty 23/32 Marco Reus: Absolut gar keine Diskussionen gibt es über den Ausnahmekicker. Das Resultat ist außergewöhnlich bei dieser großen Stichprobe. Ergebnis: 96 Prozent. © getty 24/32 Maximilian Philipp: Ebenfalls unstrittig ist die Position des ehemaligen Freiburgers, der einen großen Anteil am überragenden Saisonstart in dieser Saison hatte. Ergebnis: 94 Prozent. © getty 25/32 Andre Schürrle: Einer der umstrittensten Profis der Bundesliga. Zwar zeigte seine Formkurve steil bergauf. Eine Mehrheit von euch ist trotzdem nicht der Meinung, dass er ein Gesicht der Zukunft sein sollte. Ergebnis: 36 Prozent. © getty 26/32 Jadon Sancho: Jung, schnell, technisch versiert, vielversprechend - also ein Baustein für den künftigen BVB? Ja, sagt eine große Mehrheit von euch. Ergebnis: 88 Prozent. © getty 27/32 Sergio Gomez: Bislang ist der Spanier noch ohne Einsatz im BVB-Trikot, weshalb das Votum mit Vorsicht zu genießen ist. Ergebnis: 65 Prozent. © getty 28/32 Christian Pulisic: Völlig klar, die Position des US-Amerikaners in Schwarz-Gelb ist für euch unantastbar. Ergebnis: 94 Prozent. © getty 29/32 Andriy Yarmolenko: Extrem schwer fällt euch die Entscheidung, ob der BVB mit dem Ukrainer planen sollte. Das Resultat ist beinahe ausgeglichen. Ergebnis: 54 Prozent. © getty 30/32 Alexander Isak: Ein Großteil von euch stellt dem Schweden eine positive Zukunftsprognose aus. Ergebnis: 72 Prozent. © getty 31/32 Michy Batshuayi: Ihr setzt die Schmerzgrenze für eine feste Verpflichtung des Belgiers bei einer Summe bis zu 50 Millionen Euro. Ergebnis: 57 Prozent. © getty 32/32 Peter Stöger: Geht es nach den SPOX-Usern, ist der Österreicher nicht der richtige Mann, um den BVB in die Zukunft zu führen. Ergebnis: 16 Prozent.

All dies hat man nun in ähnlicher Form wieder. Das Ende von Trainer Peter Stöger ist besiegelt, Watzke verkündete mit Berater Matthias Sammer und Lizenzspielerchef Sebastian Kehl zwei essentielle Personalentscheidungen und in ein paar Wochen - noch vor Saisonschluss - wird wohl der neue Übungsleiter bekannt gegeben.

Hinzu kommen die Befragungen vor Gericht, die die innerhalb der Mannschaft ohnehin noch gegenwärtige Bus-Attacke wieder stärker aufleben lassen. Die Aussagen der bislang geladenen Spieler - am 25. April äußern sich acht weitere Akteure im Zeugenstand - führten deutlich vor Augen, wie wenig das Geschehene bisher verarbeitet werden konnte.

BVB-Saison in allen Belangen eine Katastrophe

Dieser 11. April 2017, der sich kommende Woche das erste Mal jährt, steht sinnbildlich für die Komplexität der Dortmunder Situation. Denn: Wie soll man schwache sportliche Leistungen und bröckelnden mannschaftlichen Zusammenhalt bewerten, wenn die Mehrzahl der Mitglieder einer Gruppe von einem Trauma begleitet wird?

Geht man vom wohl sowieso zum Scheitern verurteilten Versuch einer tiefenpsychologischen Analyse weg, ist die Saison des BVB natürlich jetzt schon in allen Belangen eine Katastrophe. Bald folgt das Derby gegen die besser platzierten Schalker und geht auch das in die Hose, könnte es das Fass in Dortmund endgültig zum Überlaufen bringen - mitten im Kampf um den letzten verbliebenen Strohhalm namens Champions League.

© getty

Die Platzierungen des BVB in den vergangenen fünf Spielzeiten

Saison Platz Punkte Rückstand auf Bayern 2016/17 3 64 18 Punkte 2015/16 2 78 10 Punkte 2014/15 7 46 33 Punkte 2013/14 2 71 19 Punkte 2012/13 2 66 25 Punkte

Bereits jetzt bestehen tiefe Gräben zwischen Publikum und dem schwarzgelben Team. Die sich vollzogene Entfremdung ist ein schleichender Prozess, der schon vor dem Anschlag begonnen und vielschichtige Gründe hat.

"Echte Liebe" scheint tot

Das geringe Ausmaß an Identifikation, das die Angestellten derzeit vom Rasen Richtung Tribünen senden, könnte bei einer Derby-Niederlage womöglich in beidseitige Gleichgültigkeit münden. Von den Fans kamen in den letzten Wochen nach den mäßigen Leistungen, vor allem nach der 0:6-Blamage in München, vermehrt Unmutsbekundungen. Das Vereinsmotto "Echte Liebe" scheint tot, mindestens aber konterkariert.

Für die Besprechung der Dortmunder Saison erscheint es gar unerheblich, ob die Teilnahme an der CL klargemacht wird oder nicht. Sollte auch noch das letzte verbliebene Saisonziel verpasst werden, dürfte die Kritik nicht besonders lauter oder umfangreicher ausfallen als ohnehin schon.

Das Restprogramm des BVB

Datum Gegner 08.04.2018 VfB Stuttgart (H) 15.04.2018 FC Schalke 04 (A) 21.04.2018 Bayer Leverkusen (H) 29.04.2018 Werder Bremen (A) 05.05.2018 1. FSV Mainz 05 (H) 12.05.2018 TSG Hoffenheim (A)

Dies sind mehr als nur Anzeichen für den kritischen Zustand, in dem sich der BVB der Gegenwart befindet. Watzkes Ausführungen der letzten Woche belegen jedoch, dass die Zeichen der Zeit erkannt wurden. Man will, man wird und man muss entgegen steuern.

Dortmunds Umbruch wird Zeit benötigen

Das große Problem dabei: Zeit. Und die, fragen Sie exemplarisch nach bei allen Bundesligatrainern der letzten drei Jahre, gibt es im Fußball bekanntlich nicht. Dortmunds angekündigter Umbruch, ganz egal, wie groß gerade auch die Einschnitte im Kader ausfallen werden, wird dennoch ausreichend Zeit benötigen. Es wäre ein Irrglaube anzunehmen, man müsse nur Personal austauschen und plötzlich drehe sich der Wind von selbst.

Vor allem wird es darum gehen, dass sich unter den veränderten Voraussetzungen die auf dem Platz verschütt gegangene BVB-Identität wieder neu herausbildet oder zumindest einem grundlegenden Update unterzogen wird. Aus Watzkes Aussagen lässt sich schließen, dass künftig mehr auf Erfahrung und Mentalität statt Talent gesetzt wird.

Der Kader des BVB in der Saison 2017/18

Torwart Defensive Mittelfeld Offensive Bürki Sokratis Weigl Reus Weidenfeller Toprak Sahin Philipp Reimann Zagadou Dahoud Schürrle Akanji Castro Sancho Guerreiro Rode Gomez Schmelzer Götze Pulisic Toljan Kagawa Yarmolenko Piszczeck Batshuayi Durm Isak

Der gesamte Ansatz des BVB in den letzten Jahren steht somit auf dem Prüfstand. Man sei von der rasanten Entwicklung hin zu einem vermeintlichen Big Player im Konzert der noch Größeren überrannt worden, sagte Watzke. Die durchdringende Dynamik des Anschlags tut bis heute ihr übriges.

Neuer BVB-Coach? Favre kann sich Deutschland-Rückkehr vorstellen

Nun soll mit Kehl ein Mann mitarbeiten, der Erfahrung, Mentalität und Identifikation auf sich vereint und es zumindest als Spieler gut verstand, in eine Mannschaft hineinzuhorchen. Sammer steht für Professionalität bis in den letzten Winkel, seine inhaltliche Penetranz wird der von Tuchel nicht unähnlich sein - allerdings in größeren Abständen. Mit neuen Regeln für das Team muss er sein Werk offenbar an der Basis beginnen.

Fehlt noch ein Trainer. Die Chancen stehen sehr gut, dass der Lucien Favre heißen wird. Wäre es nach den BVB-Entscheidern gegangen, stünde der Schweizer bereits seit einem Jahr in Dortmund an der Seitenlinie. Der Kontakt zwischen Watzke und Favre ist seitdem nicht abgerissen, Interesse an einer Rückkehr nach Deutschland besteht beim Gladbacher Ex-Coach nach wie vor - und diesmal scheint Favres Klub Nizza in der Lage, rechtzeitig einen Nachfolger zu finden.

Die Besetzung des Trainerpostens wird Dortmunds wichtigste Entscheidung, sie muss sitzen. Favre scheint ein geeigneter Kandidat: Er ist weniger Systemtrainer als angenommen, taktische Anpassungsfähigkeit und Variabilität sind seine größten Stärken.

Champions League nur mit Willen und Entschlossenheit

"Das ist das speziellste Fußballspiel der ganzen Saison und ihr habt keine Frage dazu?", entfuhr es Klopp im Oktober 2013, als er auf einer Pressekonferenz nicht auf den kommenden Gegner Mönchengladbach angesprochen wurde.

Auch in den Partien zuvor brachte Klopp Favres Teams immer größten Respekt entgegen, da sie so schwer auszurechnende Alleskönner waren.

Das wären keine so schlechten Bausteine in Dortmunds aktueller Lage. Aus der müssen nun aber erst einmal der Wille und die Geschlossenheit entstehen, um sich auch für die nächste Saison für das Konzert der Großen zu qualifizieren. Ganz durch ist das Ding nämlich doch noch nicht.