BVB gegen FC Schalke 04 heute live im TV oder im Livestream sehen

Der FC Schalke 04 empfängt am 30. Spieltag Borussia Dortmund zum Revierderby. Nach dem spektakulären 4:4 im Hinspiel hat der BVB mit dem verhassten Nachbarn noch eine Rechnung offen. Hier findet ihr alle Infos zum Spiel und erfahrt, wo ihr das Derby live verfolgen könnt.

Nach zuletzt sechs Siegen aus sieben Spielen ist der FC Schalke aktuell die vielzitierte "Nummer eins im Pott", doch der BVB sitzt den Knappen auf Platz drei liegend im Nacken. Lediglich einen Punkt trennen die beiden Rivalen vor dem Derby am Sonntag. Dieses steht nach dem spektakulären 4:4 aus der der Hinrunde sowieso schon unter einem besonderen Stern und auch rein sportlich betrachtet steht eine Menge auf dem Spiel.

Nach dem Debakel gegen den FC Bayern hat sich der BVB am vergangenen Wochenende zumindest teilweise mit einem 3:0 über den VfB Stuttgart rehabilitiert. Ein Sieg im Derby würde die Stimmung in Lüdenscheid-Nord allerdings noch einmal deutlich heben. Für die Königsblauen bedeutete die Pleite gegen den HSV am 29. Spieltag hingegen das Ende einer Serie. Sechs Spiele in Folge hatten die Knappen gewonnen und dabei lediglich ein Gegentor zugelassen. Gegen die akut abstiegsbedrohten Hamburger kassierte S04 gleich drei Treffer.

© getty

Wo kann ich BVB gegen S04 im Livestream verfolgen?

Das Revierderby gibt es lediglich auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Allerdings stehen euch bereits rund 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Begegnung auf DAZN zur Verfügung.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Sport Bundesliga 1 HD SkyGo, skysport.de

BVB gegen Schalke 04: Das Revierderby im Liveticker

Wer kein Abo beim Bezahlsender Sky zur Verfügung hat, der kann das Derby dennoch wie gewohnt im LIVETICKER bei SPOX verfolgen.

BVB gegen S04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Schalke 04: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer - Oczipka, Goretzka, Bentaleb, Caligiuri - Pjaca, Burgstaller, Harit

Borussia Dortmund: Bürki - Schmelzer, Toprak, Sokratis, Pisczek - Dahoud, Sahin - Philipp, Reus, Pulisic - Batshuayi