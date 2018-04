Die Stimmen zum 30. Spieltag - Niko Kovac: "Mein Seelenleben ist in Ordnung"

Ligue 1 Live Lille -

Niko Kovac ist mit seinen Gedanken weiter bei Eintracht Frankfurt, kann mit der Leistung in der zweiten Hälfte in Leverkusen aber nicht zufrieden sein. Stefan Ruthenbeck ist einmal mehr unglücklich über die Schiedsrichterentscheidungen gegen den 1. FC Köln. HSV-Coach Christian Titz spricht von einer völlig verdienten Niederlage in Hoffenheim.

Hoffenheims Kevin Vogt möchte am Ende der Saison vor dem siebten Tabellenplatz stehen. Stuttgarts Trainer Tayfun Korkut ärgert sich über den späten Ausgleich gegen sein Team, weiß aber, dass die Schwaben kurz vor ihrem Saisonziel stehen.

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir sind enttäuscht, und mir tut es für die Mannschaft leid, die einen extrem hohen Aufwand betrieben hat. Wir haben bis auf den einen Lattenschuss nichts zugelassen, das war eine hochdisziplinierte Leistung. Nur vorne haben wir es versäumt, unsere Chancen zu nutzen. Die letzte Konsequenz hat gefehlt. Wir müssen uns das Glück vor dem Tor erarbeiten."

Stefan Ruthenbeck (Trainer FC Augsburg): "Die Mannschaft hat grandios gekämpft. Nach der Pause haben wir deutlich besser ins Spiel gefunden, dann kam die Gelb-Rote Karte, und wir mussten wieder umstellen, aber die Jungs haben es sensationell gemacht. Für den Klassenerhalt ist es noch zu früh. Wir brauchen noch einen Dreier, dann haben wir 40 Punkte. Dafür haben wir vier Spiele Zeit, das sollten wir hinkriegen."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir freuen uns riesig, dass wir gegen starke Frankfurter drei Zähler hier behalten haben. Das Spiel war bis zur Pause ausgeglichen. Nach der Pause hatte ich zunächst die Befürchtung, dass wir trotz der vielen Chancen nicht zum Erfolg kommen. Dann kam der Dosenöffner durch die Mitte und Karim Bellarabi hat noch zwei tolle Vorlagen geliefert, die Kevin klasse genutzt hat."

Kevin Volland (Dreifachtorschütze Bayer Leverkusen): "Das war in erster Linie ein wichtiges Spiel, ein Sechs-Punkte-Spiel, das haben wir gewonnen. Es war schwer genug. Wir waren in der 2. Halbzeit zur richtigen Zeit am richtigen Ort."

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Die erste Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft. In der zweiten Hälfte hat uns Bayer den Schneid abgekauft und verdient gewonnen. Wir haben auswärts gegen einen Topgegner gespielt. Wir sind heute hier gewesen, um Bayer Leverkusen zu besiegen. Alles andere spielt keine Rolle. Für mich war es ein normales Fußballspiel, nicht mehr und nicht weniger. Mein Seelenleben ist in Ordnung."

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): "Der Gegner hat uns in der 2. Halbzeit wirklich im Griff gehabt und verdient gewonnen. Wir haben es in der 2. Halbzeit nicht geschafft, dem Druck standzuhalten. Heute war Leverkusen zu groß. Man muss auch anerkennen, wenn der Gegner besser war. Die Jungs haben alles rausgeholt, was sie hatten. Die sind zum Schluss auf der Felge rausgegangen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass der Wechsel von Niko Kovac einen negativen Einfluss auf die Mannschaft hat. Ich hatte da keine Bauchschmerzen."

Lukas Hradecky (Torhüter Eintracht Frankfurt): "Es war eine komische Woche. Wir wollten hier etwas holen, das ist uns nicht gelungen. Es war viel los."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir sind aus der Halbzeit sehr gut herausgekommen. Ich bin froh, dass wir viele klare Torchancen gehabt haben. Zum Schluss haben die Jungs das 2:1 sehr gut verteidigt. Ich hoffe, damit ist unsere Blockade erst mal durch. Wir sind sehr zufrieden."

Stefan Ruthenbeck (Trainer 1. FC Köln)...

... zur 1:2-Niederlage bei Hertha BSC: "Wir haben zwölf Minuten nach der Halbzeitpause nicht gut verteidigt. Das verfolgt uns die ganze Saison. Zum Ende ist es offen, aber dann fehlt uns das Quäntchen Glück, das 2:2 mal noch zu machen. Dieses Momentum fehlt uns einfach."

... zur umstrittenen Einwurfentscheidung vor dem Gegentreffer: "Was in diesem Jahr schon alles gegen uns gelaufen ist... Wenn mir einer erzählt, das gleicht sich am Ende aus, ich verspreche, läuft es andersrum, es wird gegen uns gepfiffen. Ich bin ja auch gerade sehr emotional, für diese Situation können auch die Schiedsrichter nichts. Was in dieser Saison alles gelaufen ist, irgendwann glaubst du auch nicht mehr dran und gerade ist es schwierig."

Leonardo Bittencourt (1. FC Köln): "Wir nehmen uns viel vor, aber ist wie gegen Mainz, in der 60. Minuten haben wir das Spiel schon wieder so verkackt, dass Hertha 2:1 führt."

Die Videobeweis-Tabelle der Bundesliga © getty 1/19 Welches Team hat am meisten vom heiß diskutierten VAR profitiert? Sportwetten.bild.de hat eine Videobeweis-Tabelle aufgestellt, die VAR-Einsätze ohne Änderung der Entscheidung und die Korrektheit der Entscheidungen nicht mit einbezieht. © getty 2/19 Platz 18: RB Leipzig - Einsätze des Videobeweises: 6, Positive/Negative Entscheidung: 0:6, Differenz: -6. © getty 3/19 Platz 17: Bayer Leverkusen - Einsätze des Videobeweises: 6, Positive/Negative Entscheidung: 1:5, Differenz: -5. © getty 4/19 Platz 16: Werder Bremen - Einsätze des Videobeweises: 2, Positive/Negative Entscheidung: 0:2, Differenz: -2. © getty 5/19 Platz 15: Borussia Mönchengladbach - Einsätze des Videobeweises: 4, Positive/Negative Entscheidung: 1:3, Differenz: -2. © getty 6/19 Platz 14: Augsburg - Einsätze des Videobeweises: 6, Positive/Negative Entscheidung: 2:4, Differenz: -2. © getty 7/19 Platz 13: FC Schalke 04 - Einsätze des Videobeweises: 10, Positive/Negative Entscheidung: 4:6, Differenz: -2. © getty 8/19 Platz 12: Hertha BSC - Einsätze des Videobeweises: 7, Positive/Negative Entscheidung: 3:4, Differenz: -1. © getty 9/19 Platz 11: FSV Mainz 05 - Einsätze des Videobeweises: 7, Positive/Negative Entscheidung: 3:4, Differenz: -1. © getty 10/19 Platz 10: VfL Wolfsburg - Einsätze des Videobeweises: 9, Positive/Negative Entscheidung: 4:5, Differenz: -1. © getty 11/19 Platz 9: Borussia Dortmund - Einsätze des Videobeweises: 8, Positive/Negative Entscheidung: 4:4, Differenz: 0. © getty 12/19 Platz 8: Bayern München, Einsätze des Videobeweises: 8, Positive/Negative Entscheidung: 4:4, Differenz: 0. © getty 13/19 Platz 7: 1899 Hoffenheim - Einsätze des Videobeweises: 3, Positive/Negative Entscheidung: 2:1, Differenz: +1. © getty 14/19 Platz 6: Hamburger SV - Einsätze des Videobeweises: 5, Positive/Negative Entscheidung: 3:2, Differenz: +1. © getty 15/19 Platz 5: SC Freiburg - Einsätze des Videobeweises: 9, Positive/Negative Entscheidung: 5:4, Differenz: +1. © getty 16/19 Platz 4: Eintracht Frankfurt - Einsätze des Videobeweises: 6, Positive/Negative Entscheidung: 4:2, Differenz: +2. © getty 17/19 Platz 3: 1. FC Köln - Einsätze des Videobeweises: 10, Positive/Negative Entscheidung: 6:4, Differenz: +2. © getty 18/19 Platz 2: Hannover 96 - Einsätze des Videobeweises: 5, Positive/Negative Entscheidung: 4:1, Differenz: +3. © getty 19/19 Platz 1: VfB Stuttgart - Einsätze des Videobeweises: 11, Positive/Negative Entscheidung: 10:1, Differenz: +9.

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben es in der ersten Hälfte gut gemacht. Wir hätten nur ein bisschen früher in Führung gehen und ein Tor mehr machen können. Die zweite Halbzeit war nicht mehr so attraktiv wie die erste."

Kevin Vogt (1899 Hoffenheim): "Wir wollen in das internationale Geschäft. Wir wollen das wiederholen. Wir müssen dranbleiben, denn es ist schwer uns zu schlagen. Wir werden alles daran setzen, den siebten Platz am Ende zu umgehen. Es ist hart getaktet. Es ist schön, dass wir es selbst in der Hand haben."

Christian Titz (Trainer Hamburger SV): "Wir waren völlig zurecht 0:2 nach der ersten Hälfte hinten. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn es noch ein Tor mehr gewesen wäre. Keiner hat zugepackt. Wir haben das Spiel völlig verdient verloren."

Sejad Salihovic (Hamburger SV): "Leider haben wir das Spiel verloren, wir waren in der 1. Halbzeit nicht wach genug. Wir haben es dem Gegner zu leicht gemacht. Es wird immer schwieriger, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Nächste Woche haben wir gegen Freiburg ein Heimspiel, das müssen wir unbedingt gewinnen. Aber die Spiele werden weniger."

Tayfun Korkut (Trainer VfB Stuttgart): "Es war ein bitteres Ende mit dem letzten Ball in den Strafraum rein. Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht viel zugelassen, nur das zweite Tor hat uns gefehlt. Die Mannschaft hat alles versucht, um über die Ziellinie zu gehen und es rechnerisch klar zu machen. Das haben wir nicht geschafft, nichtsdestotrotz hatten wir sehr gute letzte Wochen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben jetzt 39 Punkte, sind ganz, ganz nah dran."

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Der Punkt ist glücklich, aber nicht ganz unverdient. Wir liegen durch einen Sonntagsschuss hinten, der nicht zu halten war, haben aber Moral gezeigt. Das zeichnet die Jungs aus. Ein Ausgleich in der Nachspielzeit ist immer glücklich, aber wir hatten viele Spiele, in denen uns das auch passiert ist. Deshalb brauchen wir uns dafür nicht zu schämen."

Niclas Füllkrug (Torschütze Hannover 96): "Das war heute Abnutzungskampf. Wir haben den Stuttgartern bewusst mehr Ballbesitz gelassen. Umso glücklicher sind wir, dass wir noch das Tor machen. Ich habe gemerkt, dass ich gut an den Ball komme, das ist dann auch ein bisschen Stürmerinstinkt."