HSV: Seo und Steinmann gegen Hertha BSC vor Startelfdebüt in der Bundesliga

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Primera División Live La Coruna -

Las Palmas Championship Live Fulham -

QPR Indian Super League Bengaluru -

Chennai Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland

Vor seinem Debüt als HSV-Cheftrainer sorgte Christian Titz für einige Überraschungen im Kader und verbannte unter anderem Andre Hahn und Walace auf die Tribüne. Young-Jae Seo und Ville Matti Steinmann fanden dagegen Aufnahme in den Spieltagskader und könnten gegen Hertha BSC zu ihrer Startelf-Premiere in der Bundesliga kommen (15.30 Uhr im LIVETICKER). Wer sind die beiden HSV-Youngster?

Sowohl Steinmann als auch Seo sind Trainer Titz bestens aus der zweiten Mannschaft vertraut, die der Coach bis zur Entlassung von Bernd Hollerbach betreut hatte. Mit den beiden Youngstern als Stammspieler erklomm Titz mit den Hanseaten in der Regionalliga Nord die Tabellenführung.

"Wir haben durch die U21-Spieler, die wir mit ins Training genommen haben, andere Spielertypen und Elemente in die Mannschaft und die Kabine gebracht", erklärte Titz am Freitag seine Entscheidung.

Dies habe dazu geführt, "dass die gestandenen Spieler sich voll reingehangen haben und ein positiver Konkurrenzkampf sowie eine neue Kommunikation entstanden sind".

Steinmann feiert Bundesliga-Debüt unter Zinnbauer

Mit 14 Jahren kam Steinmann 2009 vom SV Preußen Reinfeld in das Nachwuchsleistungszentrum der Hamburger. Drei Jahre später gab er sein Debüt für die zweite Mannschaft der Rothosen und durfte in der Vorbereitung sogar schon bei der Profimannschaft mittrainieren.

Bis zur Saison 2013/14 wechselte er regelmäßig zwischen der A-Jugend und dem zweiten Team der Hamburger hin und her und wurde vom damaligen Cheftrainer Mirko Slomka am Ende der Saison 2013/14 auch zweimal für den Profi-Kader nominiert, ohne aber zum Einsatz zu kommen.

Nachdem er zur darauf folgenden Spielzeit einen Profivertrag unterschrieben hatte, spielte Steinmann weiterhin für die Zweitvertretung der Hamburger. Am 20. September 2014 verhalf ihm der damalige HSV-Trainer Joe Zinnbauer beim 0:0 gegen den FC Bayern zu seinem Bundesligadebüt, als Steinmann in der 87. Minute für Nicolai Müller das Feld betrat.

Steinmann-Rückkehr nach zwei Jahren

Zur Saison 2015/16 wechselte Steinmann auf Leihbasis zum Chemnitzer FC in die dritte Liga und in der folgenden Spielzeit für ein Jahr fest zur zweiten Mannschaft des FSV Mainz. Vor Beginn der aktuellen Saison kehrte Zimmermann wieder nach Hamburg zurück und erhielt einen Vertrag bis Sommer 2020.

In dieser Spielzeit war Steinmann bislang wichtiger Bestandteil der Mannschaft, die die Tabellenführung in der Regionalliga Nord eroberte.

In 19 Einsätzen verbuchte der 23-Jährige neben zwei eigenen Treffern auch vier Assists und pendelte zwischen dem defensiven und offensiven Mittelfeld der Hamburger. Ohne den auf die Tribüne beorderten Walace dürften bei den Profis eher Steinmanns Defensivqualitäten gefragt sein.

Steinmanns Ligastatistik in der Übersicht

Saison Liga Team Einsätze Tore Assists 2012/13 Regionalliga Nord HSV II 15 1 1 2013/14 Regionalliga Nord HSV II 14 / / 2014/15 Regionalliga Nord HSV II 23 4 1 2014/15 Bundesliga HSV 1 / / 2015/16 3. Liga Chemnitzer FC 16 1 2 2016/17 3. Liga FSV Mainz II 25 2 / 2017/18 Regionalliga Nord HSV II 19 2 4

Auch Bayer Leverkusen und Hoffenheim wollten Seo

Der Südkoreaner Seo kam im Sommer 2015 nach Hamburg, nachdem er im Probetraining zu überzeugen wusste, und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2018.

Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim, die damals ebenfalls Interesse am Südkoreaner bekundet hatten, gingen leer aus. Zuvor hatte Seo in der Mannschaft der Hanyang University in Seoul erste Erfahrungen gesammelt.

Seit Beginn der Saison 2015/16 sammelte Seo 52 Einsätze für die zweite Mannschaft der Hamburger in der Regionalliga Nord, wo er in 52 Partien zwei Treffer und zwei Vorlagen beisteuerte. In dieser Spielzeit zählte er ebenso wie Steinmann in 19 Partien als Linksverteidiger zur Stammelf und verpasste nur ein Spiel aufgrund einer Gelbsperre.

Gegen Hertha BSC könnte er an Stelle von Douglas Santos in die Mannschaft rücken und mithelfen den ersten Rückrunden-Sieg zu erringen.