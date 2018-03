Reus über Verlängerung und seinen BVB-Status: "Bin mir der Verantwortung bewusst"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford

Marco Reus hat sich zu seiner frühzeitigen Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund geäußert. Im Interview mit Goal.com spricht der Nationalspieler über seinen Status beim BVB und die schwierige Saison seiner Mannschaft.

Nicht zuletzt dank seiner frühzeitigen Vertragsverlängerung bis 2023 genießt Reus beim BVB einen Status als Idol. Für den Nationalspieler stehe zwar der Spaß am Fußball im Vordergrund, "grundsätzlich bin ich mir der Verantwortung aber bewusst", sagte Reus gegenüber Goal.

In seinem Alter wisse man, wofür man geradestehen muss. "Ich bin jetzt 28 Jahre alt, da ging es wahrscheinlich um meinen letzten großen Vertrag. Da habe ich mir schon gut überlegt, was ich in den letzten fünf, sechs Jahren auf höchstem Niveau noch will", erklärte Reus.

In der aus sportlicher Sicht schwierigen Phase des BVB wollte Reus "ein Zeichen setzen, dass ich mich diesem Klub verbunden fühle und noch viel erreichen will". Spielerisch stelle sich der Verein aufgrund der vergangenen Jahre etwas anderes vor: "Natürlich wollen wir ganz woanders hin."

Reus ließ sich von Verletzung nicht entmutigen

Erst Mitte Februar war Reus nach monatelanger Verletzungspause in die BVB-Mannschaft zurückgekehrt. Obwohl er immer wieder Rückschläge hinnehmen musste, ließ sich Reus davon nie entmutigen. "Du musst dich vom Kopf her neu motivieren. Da ist Geduld gefragt. Man muss sich sagen: 'Alles klar, jetzt ist es eben so, du wirst auch damit fertig.' Es gibt ja viel schlimmere Dinge auf der Welt. Deshalb sind Verletzungen für mich eigentlich Kleinigkeiten," erklärte er.

Durch die lange Verletzungspause falle es ihm inzwischen "leichter, mit gewissen Dingen umzugehen. Viele Sachen belasten mich nicht mehr so, wie es früher der Fall war". Insgesamt verspüre er seit seiner Rückkehr "noch mehr Spaß am Fußball".

Allerdings sieht sich Reus noch nicht wieder im Vollbesitz seiner fußballerischen Schaffenskraft. Er habe noch viel Luft nach oben und es falle ihm noch schwer, 90 Minuten durchzuspielen.

© getty

Die Bilanz von Marco Reus beim BVB

Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 130 59 38 DFB-Pokal 19 6 7 Champions League 30 16 13 Europa League 13 5 2

Reus setzt sich WM-Teilnahme als großes Ziel

Neben der Qualifkation für die Champions League mit dem BVB setzt sich Reus mit der Teilnahme an der WM in Russland ein weiteres, großes Ziel für die nächsten Monate.

Sollte Reus vom Verletzungspech verschont bleiben, rechnet er sich gute Chancen aus, erstmals an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen - zumal Reus in Bundestrainer Joachim Löw einen prominenten Fürsprecher hinter sich weiß.

Er empfinde es als "schön und wichtig, die Rückendeckung vom Bundestrainer und vom Verein zu haben, obwohl ich so lange raus war."