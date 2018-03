Olivier Giroud: "Dortmund bot mehr Gehalt als Chelsea"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Olivier Giroud vom FC Chelsea hat erstmals verraten, wie knapp sein Wechsel vom FC Arsenal zu Borussia Dortmund gescheitert ist. Im Zuge des Abgangs von Pierre-Emerick Aubameyang zu den Gunners wäre Giroud fast zum BVB in die Bundesliga gekommen.

Der 31-Jährige hätte die beim BVB freigewordene Stelle im Sturm besetzen können, ging dann aber doch zum FC Chelsea. Der lieh im Gegenzug Michy Batshuayi nach Dortmund aus.

"Die einfachste Option wäre Dortmund gewesen, Arsenal war glücklich, Dortmund auch", sagte der 31 Jahre alte Giroud nun zu Telefoot.

"Es war auch finanziell gesehen das interessanteste Gebot. Ich habe einen sehr guten Vertrag bei Chelsea, aber Dortmund wollte mich unbedingt."

Am Ende hätten jedoch andere Faktoren den Ausschlag dazu gegeben, in London zu bleiben. So kam unter anderem zur gleichen Zeit sein Sohn auf die Welt. Chelsea sei deshalb "die beste Option" gewesen.

Um zu den Blues wechseln zu können, habe er Arsenal-Trainer Arsene Wenger "unter Druck" gesetzt: "Ich wusste, dass er aufgrund unseres hervorragenden Verhältnisses keine Probleme machen würde."