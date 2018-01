Testspiele der Bundesligisten: Doppelpack! Auba rettet den BVB - VfB dreht spät auf

League Cup Di 09.01. Die Halbfinals: ManCity-Bristol & Arsenal-Chelsea NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Coupe de la Ligue Nizza -

Monaco Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Coupe de la Ligue Rennes -

Toulouse Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Coupe de la Ligue Amiens -

PSG Coupe de la Ligue Angers -

Montpellier Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Ligue 1 Strassburg -

Guingamp Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atlético Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Sporting Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Desportivo Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Ligue 1 Amiens – Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City – Bengaluru Ligue 1 Caen -

Marseille Primera División Getafe – Bilbao Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Primera División Real Madrid -

La Coruna Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante First Division A Waasland-Beveren -

Sint-Truiden Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alavés -

Leganés Serie A Atalanta -

SSC Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Atletico Madrid – Girona Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua

Am Montag hieß es zweimal Deutschland gegen Belgien. Der VfB Stuttgart gewann sein Testspiel gegen KV Oostende dank eines starken Comebacks mit 5:2. Anschließend besiegte der BVB mithilfe eines Doppelpacks von Pierre-Emerick Aubameyang Zulte Waregem mit 3:2.

VfB Stuttgart - KV Oostende 5:2 (1:2)

Aufstellung Stuttgart 1. Halbzeit: Zieler - Baumgartl, Kaminski, Pavard (41. Beck) - Özcan, Ascacibar, Gentner, Aogo - Akolo, Donis, Gomez

Aufstellung Stuttgart 2. Halbzeit: Grahl - Beck, Baumgartl, Kaminski, Insua - Burnic, Mangala - Asano, Sessa, Ailton - Ginczek

Tore: 1:0 Kaminski (8.), 1:1 Siani (19./FE), 1:2 Bjelica (32.), 2:2 Mangala (72.), 3:2 Sessa (74.), 4:2 Ginczek (77.), 5:2 Ginczek (89.)

Nach ordentlichem Start verlor der VfB in Folge des schmeichelhaften Elfmeters für die Belgier den Faden. Aleksandar Bjelicas Traumtor per Heber über Ron-Robert Zieler brachte die Schwaben in Rückstand. In der zweiten Halbzeit drehte Stuttgart aber auf - und innerhalb von nur fünf Minuten das Spiel.

Bitter aus Sicht der Schwaben: Benjamin Pavard musste kurz vor der Halbzeit mit blutender Nase ausgewechselt werden. Der Franzose hatte trotz Gesichtsmaske wie schon im Spiel gegen den FC Bayern erneut einen schweren Schlag abbekommen. Er wurde daraufhin operiert. Eine genaue Diagnose von Seiten des Klubs steht noch aus, ein Einsatz gegen Hertha BSC scheint aber möglich.

Borussia Dortmund - Zulte Waregem 3:2 (2:2)

Aufstellung BVB: Bansen - Piszczek (46. Toljan), Sokratis, Zagadou, Durm (58. Subotic) - Weigl, Götze (58. Kagawa), Castro (58. Isak) - Sancho, Aubameyang, Yarmolenko (58. Dahoud)

Tore: 0:1 Harbaoui (23.), 1:1 Piszczek (29.), 1:2 Derijck (33.), 2:2, 2:3 Aubameyang (42., 54.)

Die Borussia brauchte ein wenig, um ins Spiel zu finden, wurde dann aber immer sicherer im Passspiel und erarbeitete sich erste, zaghafte Chancen. Zulte wiederum wurde immer weiter hinten reingedrückt, ging dann aber aus dem Nichts in Führung. Die Gegenwehr der Belgier hielt sich jedoch spätestens nach deren zweitem Treffer nach einer Ecke in überschaubaren Grenzen.

Beide Tore von Aubameyang waren dann das Resultat aus schnellem Umschaltspiel der Borussia kurz vor und kurz nach der Pause. Jeweils ging es zügig über die Flügel, erst mit Yarmolenko über rechts, anschließend mit Sancho über links. Beide fanden sie Aubameyang, der einmal eiskalt, einmal spektakulär abschloss.

In der Folge plätscherte die Partie vor sich hin, doch der BVB behielt mit halbwegs schnellem Kombinationsspiel die Kontrolle und brachte das Ergebnis sicher über die Runden.