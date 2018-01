Bayern, Dortmund & Co.: Live-Updates zu Bundesliga-Transfers und Gerüchten

League Cup Di 09.01. Die Halbfinals: ManCity-Bristol & Arsenal-Chelsea NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! Copa del Rey Atletico Madrid -

Lleida League Cup Man City -

Bristol City Coupe de la Ligue Nizza -

Monaco Copa del Rey Valencia -

Las Palmas Coupe de la Ligue Rennes -

Toulouse Copa del Rey Alaves -

Formentera Copa del Rey Villarreal -

Leganes League Cup Chelsea -

Arsenal Coupe de la Ligue Amiens -

PSG Coupe de la Ligue Angers -

Montpellier Copa del Rey Real Madrid -

Numancia Indian Super League Goa -

Jamshedpur Copa del Rey FC Sevilla -

Cadiz Copa del Rey Levante -

Espanyol Copa del Rey FC Barcelona -

Celta Vigo Ligue 1 Strassburg -

Guingamp Championship Sheffield Utd -

Sheffield Wed Primera División Getafe -

Malaga Primera División Girona -

Las Palmas Championship Cardiff -

Sunderland Championship Middlesbrough -

Fulham Primera División Real Madrid -

Villarreal Ligue 1 Rennes -

Marseille Premier League Tottenham -

Everton Primera División Eibar -

Atlético Madrid Championship Nottingham -

Aston Villa Ligue 1 Caen -

Lille Ligue 1 Dijon -

Metz Ligue 1 Montpellier -

Monaco Ligue 1 Nizza -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Bordeaux Premier League Chelsea -

Leicester (DELAYED) Primera División La Coruna -

Valencia Primeira Liga Sporting Braga -

Benfica Premier League Newcastle -

Swansea (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Burnley (DELAYED) Premier League Huddersfield -

West Ham (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Brighton (DELAYED) Premier League Watford -

Southampton (DELAYED) A-League Adelaide -

Sydney Primera División Levante -

Celta Vigo Premier League Bournemouth -

Arsenal Ligue 1 St. Etienne -

Toulouse Primera División Alaves -

Sevilla Ligue 1 Lyon – Angers Premier League Liverpool -

Man City Primera División Espanyol -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Barcelona Ligue 1 Nantes -

PSG Primeira Liga Sporting -

Desportivo Aves Premier League Man United -

Stoke Primera División Real Betis -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Caen Ligue 1 Marseille -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Nizza Ligue 1 Amiens – Montpellier Ligue 1 Angers -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Lyon Ligue 1 Lille -

Rennes Ligue 1 Metz -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Nantes Ligue 1 PSG -

Dijon Indian Super League Mumbai City – Bengaluru Ligue 1 Caen -

Marseille Primera División Getafe – Bilbao Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Primera División Real Madrid -

La Coruna Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City – Newcastle Primera División Villarreal -

Levante First Division A Waasland-Beveren -

Sint-Truiden Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham – Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alavés -

Leganés Serie A Atalanta -

SSC Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna – Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Atletico Madrid – Girona Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua

Das Transferfenster ist noch bis Ende Januar geöffnet. Wie legen die Bundesligaklubs in der Winterpause noch personell nach? SPOX hat für euch die aktuellsten Gerüchte und alle fixen Wechsel der Bundesligisten im Winter.

Bolt spielt im März beim BVB vor

© getty

Das wäre eine Sensation: Sprint-Legende Usain Bolt träumt weiter von einer Karriere als Profifußballer - und wird nach eigenen Angaben im März bei Borussia Dortmund vorspielen. "Wenn Dortmund sagt, dass ich gut genug bin, bleibe ich dran und trainiere hart", sagte der 31-jährige Jamaikaner dem Sunday Express.

Im Sommer hatte der Sprinter seine Karriere beendet, jetzt fiebert er dem Test beim BVB entgegen. "Das macht mich nervös", sagte der 100- und 200m-Weltrekordler: "Eigentlich werde ich nicht nervös. Aber diesmal ist es etwas anderes, es ist Fußball."

Uth tendiert wohl zu Schalke-Wechsel

© getty

Hoffenheim droht im Sommer erneut der Abgang eines Leistungsträgers. Wie der kicker vermeldet, tendiert Angreifer Mark Uth derzeit dazu, seinen 2018 auslaufenden Vertrag in Sinsheim nicht zu verlängern. Dann würde es den 26-Jährige wohl zum FC Schalke 04 verschlagen, so der Bericht.

Manager Alexander Rosen ist allerdings darum bemüht, Uth in Hoffenheim zu halten. Vor kurzem führte er an, dem Stürmer ein "außergewöhnliches Angebot" unterbreitet zu haben.

Hannover leiht Elez aus - Kaufoption im Sommer

© getty

Hannover 96 hat seinen ersten Wintertransfer perfekt gemacht! Innenverteidiger Josip Elez wechselt auf Leihbasis vom kroatischen Meister HNK Rijeka zum Tabellenelften. Für den Sommer sicherten sich die Niedersachsen eine Kaufoption für den 23-Jährigen.

"Josip Elez ist ein junger Spieler, der bereits viele Spiele im Profibereich absolviert hat und zudem ein großes Entwicklungspotenzial mitbringt", sagte 96-Sportchef Horst Heldt: "Im Abwehrzentrum kann er in einer Dreier- oder Viererkette flexibel eingesetzt werden. Er ist sehr ehrgeizig, kompromisslos im Zweikampf und hat eine starke Spieleröffnung."

Trapp-Rückkehr "wirtschaftlich nicht darstellbar"

© getty

Kevin Trapp war 2015 nach drei Jahren SGE zu Paris St. Germain gewechselt. Dort ist der Nationalkeeper aber nur die Nummer zwei - will aber unbedingt für die WM in Russland nominiert werden. Dafür braucht es Spielpraxis - und wahrscheinlich einen Wechsel.

Eine Rückkehr zu Eintracht Frankfurt, das auf der Suche nach einem Nachfolger für Lukas Hradecky ist, wird aber vorerst wohl an den Finanzen scheitern. "Das ist eine Vorstellung, die uns sehr gut gefällt. Aber das ist wirtschaftlich nicht darstellbar", sagte Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner Frankfurter Medien.

Baba-Rückkehr: Tedesco wäre "nicht abgeneigt"

© getty

Kehrt Abdul Rahman Baba zu Schalke 04 zurück? Offenbar setzen sich die Königsblauen mit einer Rückholaktion des Chelsea-Verteidigers auseinander, nachdem er bereits in der Saison 2016/17 auf Leihbasis in Gelsenkirchen spielte. "Ein Spieler würde uns noch guttun, ich denke da vor allem an Abdul Rahman Baba für die linke Seite. Er hat in Gelsenkirchen noch eine Wohnung, kennt Schalke und Schalke kennt Baba", wird S04-Trainer Domenico Tedesco vom kicker zitiert.

"Wenn wir ihn für eine längere Zeit von Chelsea ausleihen könnten, wären wir nicht abgeneigt. Wie weit er sportlich aktuell wirklich ist, klären wir gerade", so Tedesco weiter. Bei den Blues steht der Linksverteidiger noch bis 2020 unter Vertrag, in der aktuellen Saison bestritt er noch kein Spiel.

Vestergaard begehrt - aber Eberl dementiert

© getty

Mehrere Topklubs sollen ein Auge auf Jannik Vestergaard von Borussia Mönchengladbach geworfen haben. Deren Manager Max Eberl hat dazu aber eine deutliche Meinung: "Es gibt für uns kei­nen Grund, Jan­nik ab­zu­ge­ben", wird Eberl in der Bild zitiert, nachdem erste Gerüchte rund um einen Abschied Vestergaards aufgekeimt waren. Der dänische Nationalspieler steht bei den Fohlen noch bis 2021 unter Vertrag, wird aber wohl von einigen Klubs beobachtet.

Die italienische Zeitung Tuttomercato hatte berichtet, dass neben dem FC Arsenal auch Tottenham Hotspur und Inter Mailand Interesse am 25-Jährigen hätten. Bei den Gunners hätte Vestergaard wohl die Nachfolge des deutschen Weltmeisters Per Mertesacker antreten sollen.

Bundesliga-Transfers: Alle fixen Wechsel

Spieler aufnehmender Verein abgebender Verein Ablöse Josip Elez Hannover 96 HNK Rijeka Leihe + KO Nigel de Jong FSV Mainz 05 Galatasaray ? Sandro Wagner FC Bayern München TSG Hoffenheim 13 Millionen Euro Marvin Compper * Celtic RB Leipzig ? Bruno Nazario TSG Hoffenheim Guarani Leih-Ende Simon Terodde 1. FC Köln VfB Stuttgart 3 Millionen Euro Lukas Höler SC Freiburg SV Sandhausen 1,1 Millionen Euro Cedric Teuchert FC Schalke 04 1. FC Nürnberg 1 Million Euro Marko Pjaca FC Schalke 04 Juventus Leihe Bernard Tekpetey FC Schalke 04 SCR Altach Leih-Ende Reece Oxford* West Ham United Borussia Mönchengladbach Leih-Ende Andersson Ordonez* LDU Quito Eintracht Frankfurt Leihe Andre Ramalho* RB Salzburg Bayer Leverkusen ? Georg Teigl* Eintracht Braunschweig FC Augsburg Leihe Antohony Ujah 1. FSV Mainz 05 Liaoning FC 3.8 Millionen Euro Fabian Frei* FC Basel 1. FSV Mainz 05 1,5 Millionen Euro Jairo Samperio* UD Las Palmas 1. FSV Mainz 05 350.000 Euro Josip Brekalo VfL Wolfsburg VfB Stuttgart Leih-Ende Mario Gomez VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 3 Millionen Euro Patrick Ochs* VfL Bochum TSG Hoffenheim Leihe Federico Palacios 1. FC Nürnberg RB Leipzig ?

*verlässt die Bundesliga