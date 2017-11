Modeste: Köln wird es wie der HSV machen

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

Anthony Modeste glaubt weiterhin an einen Klassenerhalt des 1. FC Köln. Der Stürmer von Tianjin Guanjin pflegt nach wie vor einen engen Kontakt mit Trainer Peter Stöger.

Für 35 Millionen Euro zog es Modeste im Sommer nach China. Das hindert ihn allerdings nicht daran, dem Effzeh weiterhin die Daumen zu drücken: "Auch wenn es der Zeit­un­ter­schied in Tian­jin manch­mal etwas schwer macht, sehe ich mir die Spie­le vom FC alle an und fie­be­re mit."

In der Bild macht der Stürmer seinen ehemaligen Mitstreitern Mut: "In der letz­ten Sai­son hat der HSV nach dem 10. Spiel­tag eben­falls nur zwei Punk­te ge­habt und ist be­kannt­lich am Ende nicht ab­ge­stie­gen. Der FC wird das eben­falls schaf­fen." Er sei "überzeugt" davon, dass Köln die Klasse halten würde.

Weiterhin pflegt er einen guten Kontakt mit Stöger: "Zu­letzt habe ich ihm eine Nach­richt nach dem Sieg in Ber­lin ge­schrie­ben." Im Oktober war der 29-Jährige gar zu Besuch nach Köln gekommen, sah allerdings von der Ehrentribüne aus nur eine 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig.