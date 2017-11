Köln: Platzt gegen Borisov der Knoten?

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

Der 1. FC Köln empfängt in der Europa League BATE Borisov im RheinEnergie-Stadion. Dabei braucht der international noch punktlose Effzeh dringend den ersten Sieg auf europäischer Bühne. SPOX liefert alle Infos zum Spiel und der Ausgangslage in Gruppe H und sagt euch, wo ihr die Partie im Fernsehen, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

"Die Hoffnung ist größer, gegen Hoffenheim zu gewinnen, wenn wir gegen Borisov hier drei Punkte mitnehmen", sagte Effzeh-Trainer Peter Stöger vor dem vierten Anlauf des 1. FC Köln, in der Gruppenphase der Europa League einen Sieg einzufahren. Nach dem kapitalen Liga-Fehlstart liegt der Fokus der Domstädter in erster Linie auf dem Abstiegskampf, Europa einfach so abschenken möchte der 1. FC Köln aber auch nicht.

"Wir wollen endlich anschreiben", ergänzte Stöger im Hinblick auf das Spiel gegen BATE. Mit null Punkten aus den bisherigen drei Spielen ist der Effzeh in der Gruppe H Letzter. Gegen den weißrussischen Meister soll nach dem Erfolgserlebnis im Pokal gegen die Hertha auch in Europa endlich der Knoten platzen. Allerdings erlitten die Kölner im Derby gegen Leverkusen am vergangenen Samstag einen erneuten Nackenschlag.

Einen Nackenschlag gab es zuletzt auch für das in der heimischen Liga so erfolgsverwöhnte BATE Borisov. Gegen den Tabellenletzten der weißrussischen Wyschejschaja Liha leistete sich der Liga-Krösus und Abo-Meister ein Unentschieden und liegt im Titelrennen nunmehr vier Punkte hinter Soligorsk.

Anstoßzeit: Wann spielt Köln gegen Borisov?

Spiel 1. FC Köln - BATE Borisov Datum Donnerstag, 02.11.2017 Uhrzeit 21.05 Uhr Ort RheinEnergie-Stadion, Köln

Wo kann ich Köln gegen BATE Borisov im Livestream und TV sehen?

Das erste "Endspiel" des Effzeh gegen BATE Borisov wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky-Kunden können die Partie optional auch im Livestream von Skygo verfolgen.

Doch auch wer kein Pay-TV-Abonnement hat, kommt nicht zu kurz. Sport1 zeigt das Europa-League-Duell ab 21 Uhr sowohl im Free TV als auch im kostenlosen Stream.

Gibt es einen Liveticker zum Spiel des FC Köln gegen BATE?

Wie für alle Begegnungen der Europa League bietet SPOX auch für die Begegnung des 1. FC Köln gegen BATE Borisov einen LIVETICKER an.

1. FC Köln: Fragezeichen bei Maroh - Höger verletzt

Die Krise des 1. FC Köln geht Hand in Hand mit dem Verletzungspech der Domstädter. Im Derby gegen Bayer Leverkusen knickte Innenverteidiger Dominic Maroh unglücklich um und droht gegen BATE auszufallen. Sicher nicht dabei ist Marco Höger, der sich eine Muskelverletzung zugezogen hat.

Ein ähnliches Schicksal ereilte auch die ersatzgeschwächte Offensiv-Abteilung um Claudio Pizarro und Jhon Cordoba. Darüber hinaus fehlt Jonas Hector voraussichtlich noch bis zur Winterpause. Der Nationalspieler hatte sich im ersten Europa-League-Spiel des Effzeh beim FC Arsenal einen Syndesmosebandriss zugezogen.

BATE Borisov: Und vorne hilft Gordejchuck

Eines der größten Probleme des 1. FC Köln in der laufenden Saison ist das Fehlen eines echten Torjägers. Bislang erzielten die Kölner in der Liga lediglich vier Treffer. Mit Claudio Pizarro und Jhon Cordoba stehen zwei Stürmer nicht zur Verfügung. Zwar läuft die aktuelle Saison auch für BATE Borisov nicht unbedingt so, wie man sich das vorgestellt hat, doch das liegt in erster Linie nicht an der Harmlosigkeit in der Offensive.

Mikhail Gordejchuck ist beim weißrussischen Serienmeister der Mann für die Tore. In der Liga traf er in 26 Spielen 15 Mal und lehrte in der Europa League bereits den FC Arsenal das Fürchten. Darüber hinaus ist der Stürmer auch technisch nicht unbegabt.

Köln unter Druck: Die Tabelle der Gruppe H vor dem Spiel

Der 1. FC Köln hat trotz des schwachen Starts in die Europa League noch alles selbst in der Hand. Der Fokus mag zwar auf der Liga und dem Abstiegskampf liegen, doch die Domstädter wollen das internationale Parkett nutzen, um sich das verloren gegangene Selbstvertrauen zurückzuholen.

Der FC Arsenal kann im Parallelspiel den Einzug in die K.o.-Phase unter Dach und Fach bringen. Mit einem Sieg gegen BATE kann der Effzeh bis auf einen Zähler an Borisov und Roter Stern Belgrad heranrücken.