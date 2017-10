Stevens: "Was Bosz macht, ist gefährlich"

Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien J2 League YokohamaFC -

Okayama WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien

Borussia Dortmund und Trainer Peter Bosz mussten zuletzt einige Rückschläge hinnehmen. Ex-Bundesliga-Trainer Huub Stevens übt leichte Kritik an seinem Landsmann.

"Das, was er macht, ist gefährlich", erklärt Stevens gegenüber Sport1 und bezieht sich dabei auf die geringe Flexibilität von BVB-Coach Bosz. Dieser konnte in der Liga die letzten drei Spiele nicht gewinnen und trifft am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) auf Tabellenführer Bayern München.

Stevens wünscht sich ein Umdenken: "Ich hoffe, dass er in den vergangenen Jahren als Trainer gelernt hat und er einen Schritt zurück macht, um zwei, drei Schritte nach vorne zu machen." Bosz habe sich aber bisher von Ajax Amsterdam nach Dortmund nicht sonderlich verändert.

Bosz muss Vertrauen halten

"Ich hoffe, dass er in den vergangenen Jahren als Trainer gelernt hat und er einen Schritt zurück macht, um zwei, drei Schritte nach vorne zu machen", meint Stevens und fügt an: "Jetzt muss Peter dafür sorgen, dass das Vertrauen der Spieler bleibt und dass kann durch eine System-Änderung passieren."

Bosz steht für hohes Pressing und intensives Gegenpressing gegen den Ball aus einem 4-3-3 heraus. Der Niederländer hat dem BVB zudem mehr Ballzirkulation auf den Weg gegeben als Thomas Tuchel, der in der vergangenen Saison durchaus auf den Umschaltmoment setzte.