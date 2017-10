Götze: "Liegt nicht an System"

Serie A Live Hellas Verona -

Wettbewerbsübergreifend gewann Borussia Dortmund nur eines der vergangenen fünf Spiele und muss in der Champions League und der Bundesliga dringend siegen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Mario Götze will die aufgekommene Kritik an Trainer Peter Bosz nicht zulassen.

"Es liegt nicht an System oder Philosophie", sagte Götze im Interview mit Sky Sport: "Wir machen es grundsätzlich sehr gut." Dass es unter einem neuen Trainer auch "schlechte Phasen" gibt, ist für Götze "normal" und "nicht so dramatisch".

Zudem ist er überzeugt, dass die Spielweise unter Bosz nicht zu offensiv angelegt sei. "Wenn wir mehr Tore schießen, dann funktioniert das System", rechnet Götze vor. Zudem gebe es seit Bosz' Übernahme vor Saisonbeginn "frischen Wind" beim BVB.

Als Grund für die schlechten Ergebnisse sieht er vor allem die jeweiligen Kontrahenten: "Es ist immer ein Gegner da, der unbedingt gewinnen will. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir müssen uns darauf voll einlassen und spielen wollen."

Götze versteht Zorc-Kritik

Das gelang bei der jüngsten 2:4-Niederlage gegen Hannover 96 nicht, Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc platze im Anschluss der Kragen. Auch aufgrund seiner langen Verletzungspause kann Götze die Reaktion nachvollziehen: "Ich kenne das, wenn man zugucken muss. Man will der Mannschaft helfen, muss aber zugucken. Das ist doppelt bitter und seine Reaktion verständlich. Vier Gegentore in Hannover... wir müssen da an einer Lösung arbeiten."

Nach der Schlappe in Hannover glaubt Götze an die Trendwende: "Ich denke, wir sind jetzt aber wieder auf dem Weg, wo es besser wird."

Top-11 des 10. Spieltags: Die Spitzenreiter-Stürzer und Jupps Riesen © getty 1/13 Beinahe alleine haben zwei Hannoveraner Offensivspieler am 10. Spieltag den Spitzenreiter aus Dortmund gestürzt. Logisch, dass sie sich in der Top-11 wiederfinden. Dort treffen sie auf neue Tabellenführer und einen Gladbacher Zauberfuß © getty 2/13 TOR - Marwin Hitz (FC Augsburg): Zeigte einmal mehr eine souveräne Leistung gegen Werder. Hatte seinen Strafraum im Griff und war da, wenn er gefordert wurde (drei Paraden) © getty 3/13 ABWEHR - Benjamin Pavard (VfB Stuttgart): Sammelte überragende 153 Ballaktionen, fing drei Bälle ab (Topwert), brachte 92 Prozent seiner 144 (!) Pässe an den Mann und traf per Kopf zum 2:0 für den VfB © getty 4/13 Sven Bender (Bayer Leverkusen): Der absolute Leader beim Derbysieg. Defensiv eine Bank (73 Prozent Zweikämpfe), dazu mit einer überragenden Passquote (92,5 Prozent) und dem Siegtreffer © getty 5/13 Philipp Max (FC Augsburg): Wieder einmal ein starker Auftritt. Viel ins Spiel eingebunden (59 Ballaktionen), gab drei Torschussvorlagen, darunter der Assist vor dem Führungstor © getty 6/13 MITTELFELD - Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen): Das Metronom im Leverkusener Mittelfeld. 112 Ballaktionen und 98 Pässe. Stellte viele Räume zu und hatte mit neun die meisten Ballgewinne © getty 7/13 Javi Martinez (FC Bayern München): Die Instanz im defensiven Mittelfeld. Gewann die wichtigen Zweikämpfe und spielte einen perfekten Pass vor dem 2:0 auf Lewandowski © getty 8/13 Leon Bailey (Bayer Leverkusen): Offensiv extrem auffällig: Bereitete die meisten Torschüsse vor (vier) und gab die meisten aufs Tor ab (zwei) - einer davon war zum Ausgleich drin © getty 9/13 Felix Klaus (Hannover 96): Ein Garant für den 96-Sieg gegen den BVB. Holte den Strafstoß vor dem 1:0 heraus, gab den vorletzten Pass beim 2:1 und erzielte das 3:2 per direktem Freistoß © getty 10/13 James Rodriguez (FC Bayern München): Forderte auf der linken Halbposition viele Bälle und hatte zur Halbzeit die meisten Ballaktionen (49). Hatte mehrere gute Abschlussmöglichkeiten, erzielte das 1:0 und bereitete u.a. auch Lewandowskis Kopfballchance vor © getty 11/13 Vincenzo Grifo (Borussia Mönchengladbach): Zeigte bei seinem Startelf-Debüt, was für ein feiner Fußballer er ist. Zunächst bei einem Kunstschuss mit Pfostenpech, später aber mit zwei Assists - der vor Ginters Tor nach einem überragenden Solo © getty 12/13 Ihlas Bebou (Hannover 96): Schnell, trickreich, gut in der Ballverarbeitung, guter Abschluss - und mit zwei Toren gegen den BVB. Viel besser geht es für einen Stürmer nicht © spox 13/13 So sieht sie aus, die Top-11 des 10. Spieltags

Götze vor Woche der Wahrheit positiv gestimmt

Das muss der BVB in den kommenden Tagen beweisen. Die Spiele in der Champions League gegen APOEL (Mi., 20.45 Uhr im LIVETICKER) und den FC Bayern München in der Bundesliga (Sa., 18.30 Uhr) werden medial bereits zur "Woche der Wahrheit" ausgerufen. "Wir haben wichtige Spiele am Mittwoch und Samstag - und dann schauen wir mal weiter", zeigt sich Götze positiv gestimmt.

Gegen die Zyprioten, das Hinspiel endete 1:1, muss Dortmund unbedingt gewinnen, um die Chancen aufs Achtelfinale der Königsklasse zu wahren. "Was anderes zählt nicht", gibt Götze die Marschrichtung vor.