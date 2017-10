"HSV-Fans sollten gleich in die Kneipe"

Bundesliga Fr 23:00 Schalke-Mainz: Die Highlights vom Freitag Ligue 1 St. Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea -

Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Bromwich Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Mailand Primeira Liga Porto -

Pacos Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Guangzhou Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Florenz Serie A AC Mailand -

Genua Serie A SPAL -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Super Liga Roter Stern Belgrad -

Lucani Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Serie A São Paulo -

Flamengo Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) Super Liga Cacak -

Partizan CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Championship Preston -

Aston Villa

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

Auswärts war der VfB dieses Jahr bisher extrem harmlos, verlor alle vier Spiele in der Fremde. RB kehrt mit dem 3:2 im Gepäck aus Dortmund zurück, dürfte durch den Erfolg im Westfalenstadion ordentlich Selbstbewusstsein getankt haben und will Zuhause nachlegen. Timo Werner könnte wieder auf den Platz zurückkehren, alles andere als ein deutlicher Heimsieg würde mich überraschen.

Die Bayern sind im Heynckes-Fieber und plötzlich ist wieder alles Friede-Freude-Eierkuchen. Der SC Freiburg sollte aber, bei allem Respekt vor der Truppe aus dem Breisgau, kein Maßstab für den FC Bayern sein. Es war ein dankbares Debüt für Don Jupp und auch der HSV sollte für die Bayern zu schlagen sein. Die Bilanz der letzten 3 Jahre: Sechs Siege (inkl. Pokal) und ein Unentschieden. Auswärts waren die Spiele aber immer relativ eng, daher entscheide ich mich gegen einen hohen Tipp.

Ohne despektierlich sein zu wollen, aber eine bessere Beschreibung als "Not gegen Elend" fällt mir hierzu nicht ein. Der Letzte FC Köln trifft auf den Vorletzten aus Bremen, beide Teams sind noch sieglos und haben erst 3 Tore geschossen. Der FC hat mit 17 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Nichtsdestotrotz war der FC zuletzt spielerisch im Aufwind, irgendwann muss der Knoten mal platzen, gegen Bremen reicht es aber nur zu einem Punkt.

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen 2:1

FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 2:0

FC Augsburg - Hannover 96 2:1

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:3

SC Freiburg - Hertha BSC Berlin 1:0

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim 1:2

SPOX-Redakteur: Felix Götz

Wer Schwabe ist, 1988 erstmals im Neckarstadion war und damit seit 29 Jahren den roten Brustring im Herzen trägt, hat die Schwarzmalerei von Grund auf gelernt. Auswärts geht halt gar nichts, wie die vier Pleiten in dieser Saison beweisen. Ein Auswärtssieg lässt sich nicht erzwingen. Oder wie wir Schwaben sagen: "Mr ko koin Furz uff a Breddle nagla."

Während der HSV in München in schöner Regelmäßigkeit so richtig die Hütte voll bekommt, sind die Norddeutschen in Hamburg in den letzten Jahren gegen die Bayern meist noch relativ glimpflich davongekommen. Allerdings geht eben jede Serie mal zu Ende. Liebe Hamburger: Ich würde euch empfehlen, den Umweg über das Stadion am Samstag wegzulassen und direkt in die Kneipe zu gehen.

Sechs Tore und fünf Punkte haben Köln und Bremen insgesamt in dieser Saison bislang zusammenbekommen. Zum Vergleich: Der VfB hat sechs Tore und zehn Punkte ganz alleine ergattert. Send mir guat!!! Jedenfalls wird der Effzeh irgendwie einen eckigen Ball reinstolpern - wie im Training.

FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 2:0

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen 2:2

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:3

FC Augsburg - Hannover 96 0:0

SC Freiburg - Hertha BSC 1:1

VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim 1:2

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 5:3

Hier geht's zum vergangenen Spieltag

Ihr wollt auch einmal gegen die Redaktion antreten und einen Preis absahnen? Dann schreibt uns via Mail unter community@spox.com oder wendet Euch an einen der Moderatoren!