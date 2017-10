"Hoeneß klettert auf den Schickeria-Zaun"

Bundesliga Fr 23:00 Stuttgart-Köln: Die Highlights vom Freitag Ligue 1 Lyon -

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

Das Duell der beiden Sorgenkinder! Der VfB gewinnt allerdings verdient gegen resignierende Kölner, die weiterhin die rote Laterne der Bundesliga bekleiden. Vor allem, weil der Effzeh einfach nicht das Tor treffen will.

Ein kleiner Befreiungsschlag für den FC Bayern und ein ordentlicher Start für Jupp Heynckes. Die Bayern gewinnen gegen einen schwachen Gegner, ohne dabei die ganz große Dominanz auszustrahlen.

Borussia Dortmund bleibt auch nach dem 8. Spieltag deutlich an der Spitze der Bundesliga und dominiert die Gegner weiterhin mit Powerfußball in Bosz-Manier. Da ist auch der Powerfußball der Leipziger machtlos.



1899 Hoffenheim - FC Augsburg 2:1

Hertha BSC - FC Schalke 04 1:1

1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV 1:0

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 2:1

Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 3:1

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 1:2

Insua ist zurück beim VfB und damit der verkappte Spielmacher der Schwaben. Der Argentinier legt gleich zweimal mustergültig für Terodde auf, weil der 'Admiral' schon vor der Länderspielpause seine Durststrecke überwunden hat. Pizarro zeigt gute Ansätze, aber Badstuber klebt an dem Peruaner wie Verletzungspech an Badstuber und stellt ihn 80 Minuten kalt. Zehn Minuten vor Schluss netzt Pizza doch noch, worauf jeder VfB-Fan sofort das Zittern bekommt, weil befürchtet wird, dass "dr Schoiß scho widd'r los goht". Geht dann aber nicht los...

Alle sind im Jupp-Fieber. Der ewige Osram bringt erstmal seinen Hund Cando mit ins Stadion und lässt ihn neben der Trainerbank Platz nehmen - dreimal bellen heißt übrigens 'Auswechslung'. Müller darf endlich wieder den Raumdeuter spielen und Robben schießt sich seinen Quali-Frust vom linken Schlappen. Nach dem Spiel klettert Uli Hoeneß auf den Schickeria-Zaun und brüllt ins Megafon, dass der FCB auf Monate unschlagbar ist (bis Jupp eben wieder weg ist).

Der BVB setzt ein Zeichen! Schließlich gibt es nur eine Mannschaft in Deutschland, die hin und wieder den FC Bayern ärgern darf - das soll auch in Zukunft so bleiben. Die beste Leistung zeigen Pulisic und Sahin, weil ...naja, lief jetzt nicht so optimal die letzten Tage. Dazu noch ein kleiner Funfact: Trinidad & Tobago und Island kommen zusammen auf 1.699.252 Einwohner. Das sind ca. 1 Million mehr als Leipzig. Was uns das sagt? Nichts.

1899 Hoffenheim - FC Augsburg 3:0

Hertha BSC - FC Schalke 04 1:2

1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV 1:1

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 2:1

Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 2:0

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 2:2

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 5:2

Hier geht's zum vergangenen Spieltag

Ihr wollt auch einmal gegen die Redaktion antreten und einen Preis absahnen? Dann schreibt uns via Mail unter community@spox.com oder wendet Euch an einen der Moderatoren!