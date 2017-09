Wie funktioniert Schalke unter Tedesco?

Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers - Celtic: Das 409. Old Firm steht an! Primera División Valencia -

Malaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Super Liga Borac -

Roter Stern Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Sampdoria Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man United -

Burton Primera División La Coruna -

Alaves League Cup West Bromwich -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Copa Libertadores Santos -

Barcelona SC Copa Libertadores Gremio -

Botafogo Primera División Villarreal -

Espanyol League Cup Motherwell -

Aberdeen Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores River Plate -

Jorge Wilstermann Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Super Liga Rad -

Partizan Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Championship Sheff Wed -

Sheff Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk -

Lokomotiva Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Lyon Ligue 1 Nizza -

Marseille

Der Schalke 04 steht nach vier Spieltagen mit neun Punkten auf Rang vier in der Bundesliga. Nach einer durchwachsenen Saison unter Markus Weinzierl läuft es unter Domenico Tedesco besser - oder trügt der Schein? Vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (20.30 Uhr im LIVETICKER) ist der Trainer aber nicht zufrieden. Seine Handschrift ist nur in Ansätzen zu erkennen.

Mit welcher Grundformation und welchem Personal spielt Schalke 04?

Die Dreierkette ist in ganz Europa gerade wieder en vogue. Und auch auf Schalke hat sich in den ersten Wochen unter Tedesco eine Formation mit drei Verteidigern in letzter Linie etabliert. In der Regel bilden Naldo, Nastasic und Kehrer die Kette.

Im flachen Vierermittelfeld davor ist Neuzugang Oczipka auf links bisher eine Konstante, er hat alle vier Spiele über 90 Minuten absolviert. Auf rechts hat Caliguiri die besten Karten, er saß nur beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zu Beginn auf der Bank. Tedesco korrigierte diese Entscheidung aber zur Halbzeit, was sich mit zwei schnellen Toren bezahlt machte.

Der Anker im Zentrum und im gesamten Schalker Spiel ist Leon Goretzka. Der Nationalspieler, der seit Wochen und Monaten mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird, ist der dynamische Balancespieler in königsblau. Goretzka pendelt zwischen den Strafräumen, räumt hinten ab und sticht wenig später schon wieder in den gegnerischen Sechzehner.

Als zuverlässiger Partner schien sich eigentlich Bentaleb etabliert zu haben, ehe er gegen den VfB zur Halbzeit ausgewechselt wurde und in Bremen nur auf der Bank saß. Seine Einwechslung zur Halbzeit machte sich aber positiv bemerkbar. "Nabil hat Struktur ins Spiel gebracht und mit wenig Kontakten gespielt. Es hat mich für ihn sehr gefreut, dass er eine Reaktion gezeigt hat", sagte Goretzka. Bentalebs Alternative Stambouli ist deutlich defensiver ausgerichtet.

Die offensiven Außenbahnen sind fest an Konoplyanka und Harit vergeben. Beide Flügelstürmer überzeugten in den ersten Wochen mit stabilen Leistungen.

Im Sturmzentrum hat Tedesco dagegen schon einiges probiert: Di Santo, Meyer und Burgstaller durften bisher starten. Wahrscheinlicher ist aber, dass Embolo Tedescos Stürmer Nummer eins wird, wenn er nach seiner langen Verletzungspause irgendwann bei 100 Prozent sein sollte.

Seite 1: Mit welcher Grundformation und welchem Personal spielt Schalke?

Seite 2: Wie agiert Schalke gegen den Ball?

Seite 3: Wie agiert der FC Schalke 04 in Ballbesitz?