Sammer: "Kann BVB nur gratulieren"

Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Bolivar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional UEFA Europa League Fenerbahce -

Sturm Graz Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Matthias Sammer singt ein Loblied auf Pierre-Emerick Aubameyang. Dass Borussia Dortmund den Gabuner halten konnte, sieht er als entscheidend an.

"Aubameyang ist der Schlüsselspieler", stellt Sammer gegenüber Eurosport fest. Der ehemalige Funktionär des FC Bayern München erklärt: "Er ist nicht nur ein Torjäger sondern auch ein Killer, der jeder Mannschaft gut tut. Du brauchst auch ein Element, um Lücken aufzureißen."

Die enorme Geschwindigkeit von Aubameyang sieht er als entscheidenden Faktor an: "Aubameyang wird am Ende immer Räume schaffen, in die seine Mitspieler hineinstoßen können. Selbst wenn er weniger in Erscheinung tritt, lässt er seine Mitspieler glänzen."

Dementsprechend schlussfolgert Sammer: "Er hat einfach Waffen, die so elementar sind, dass sie Borussia Dortmund gut tun. Man kann dem BVB und der Liga nur gratulieren, dass man so einen Spieler behalten hat."