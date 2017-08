Hertha: Dardai streicht den Salat

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Copa do Brasil Flamengo -

Botafogo Copa do Brasil Cruzeiro -

Gremio Copa Sudamericana Nacional -

Estudiantes UEFA Europa League Fenerbahce -

Skopje Primera División Real Sociedad -

Villarreal Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa Primera División Real Betis -

Celta Vigo J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru

Hertha BSC versucht seine sportlichen Leistungen über eine Optimierung der Ernährung zu verbessern. Trainer Pal Dardai verbietet deshalb unter anderem Salat.

"Ernährung war immer wichtig, aber jetzt heben wir das noch auf ein anderes Niveau. Ein wichtiges Hilfsmittel für die Profis zur schnelleren Erholung und zur Leistungssteigerung", gibt Herthas Athletik-Trainer Henrik Kuchno in der Bild zu Protokoll.

Demnach sollen die Profis fortan gezielt ernährt werden. Das war Dardai vor zwei Jahren noch nicht wichtig gewesen: "Die Spieler können am Buffet essen, was sie wollen." Nun setzt der Ungar auf harte Disziplin am Esstisch: Kein Salat, keine Nutella, keine Salami.

Set an Nahrungsergänzungsmitteln

Besonders das Streichen von Salat sorgt für Verwirrung. Zu viele Ballaststoffe, so die Erklärung. Obendrein dürfen die Profis Säfte nur noch zu zwei Dritteln mit Wasser verdünnt trinken. Empfohlen werden ab Sofort Smoothies mit hohem Grünanteil, die von den Hertha-Köchen zubereitet werden.

Unter der Woche kann am Trainingsgelände vor der ersten Einheit des Tages gefrühstückt werden. Das bleibt freiwillig, garantiert dann aber die korrekte Zunahme von Lebensmitteln. Nach dem Training gibt es fortan für jeden Spieler ein Set an Nahrungsergänzungsmitteln.