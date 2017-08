Bartels-Kampfansage in Richtung Bayern

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Copa do Brasil Flamengo -

Botafogo Copa do Brasil Cruzeiro -

Gremio Copa Sudamericana Nacional -

Estudiantes UEFA Europa League Fenerbahce -

Skopje Primera División Real Sociedad -

Villarreal Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa Primera División Real Betis -

Celta Vigo J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Premier League Newcastle -

West Ham Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Primera División Espanyol -

Leganes Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia WC Qualification South America Venezuela -

Colombia WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification South America Bolivien -

Chile

Der SV Werder Bremen erwartet nach der 0:1-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim den FC Bayern München. Fin Bartels gibt sich dennoch kämpferisch.

"Alle werden brennen. Wir wollen das Stadion beben lassen! Wir haben mehr drin als wir in der zweiten Halbzeit in Hoffenheim gezeigt haben", gibt der 30-Jährige vor dem Duell mit dem deutschen Klassenprimus an. Die Bayern könnten Werder die zweite Niederlage im zweiten Spiel beibringen.

Dementsprechend muss Besserung her. Das weiß auch Bartels: "Wir haben letztes Jahr mit der gleichen Mannschaft auch viele Tore geschossen. Das, was damals gut geklappt hat, ist ein bisschen flöten gegangen. Da müssen wir noch die Balance finden."

Bartels setzt auf die Fans

Auch an sich selbst findet er Punkte zur Kritik. "Der Rhythmus war bei mir noch nicht da. Ich hatte viele leichte Ballverluste, die Läufe kann ich auch verbessern, das weiß ich. Aber gegen Bayern wird's ein komplett anderes Spiel. Da wollen wir alle mutiger sein", erklärt der Mittelfeldspieler.

Im Duell mit Münchnern von Carlo Ancelotti schätzt er die Fans als entscheidend an: "Die Fans werden uns nach vorne peitschen. Für uns ist es ein Spiel, in dem wir nur gewinnen können. Auch bei den Bayern läuft noch nicht alles super. Man hat gesehen, dass Leverkusen sie in der zweiten Halbzeit vor Probleme gestellt hat."

Auch Ex-Coach Thomas Schaaf macht den Werderanern Mut: "Angst muss vor diesem Spiel niemand haben", schrieb dieser in seiner Kolumne für deichstube.de: "Ich weiß, nun werden wieder diese ganzen Statistiken mit den vielen Niederlagen rausgeholt. Na und? Jede Woche gibt es Ergebnisse, die nicht den Wahrscheinlichkeiten entsprechen."