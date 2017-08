H96: Stimmungsboykott lässt Kind kalt

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr 23:00 Die Highlights des Freitagsspiels Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal Primera División Real Sociedad -

Villarreal Serie B Parma -

Cremona Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa Primera División Real Betis -

Celta Vigo J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Man City Championship Burton -

Sheffield Wed Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Man United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Fluminense -

Vasco Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Primera División Las Palmas -

Atletico Madrid Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Straßburg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A FC Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao 1. HNL Lokomotiva -

Dinamo Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Temperley -

River Plate Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay

Torjäger Martin Harnik graut es vor dem ersten Heimspiel, Hannover-96-Trainer Andre Breitenreiter bettelt fast um Unterstützung - nur Präsident Martin Kind bleibt gewohnt emotionslos. "Der Boykott umfasst 500 bis 1000 Fans, dann haben wir immer noch 48.000 Zuschauer", rechnet Hannovers Klubboss nüchtern vor.

Nicht Gegner Schalke 04 ist vor der nahezu ausverkauften Heimpremiere am Sonntag (18 Uhr im LIVETICKER) das Thema in der niedersächsischen Landeshauptstadt, spekuliert und orakelt wird über die Atmosphäre in der WM-Arena am Maschsee. Unternehmer Kind, seit seinen Ambitionen, beim Bundesliga-Aufsteiger die Mehrheit der Anteile zu übernehmen die Hassfigur Nummer eins an der Leine, steht mit seiner demonstrativen Gelassenheit ziemlich allein da.

Der Ex-Schalker Breitenreiter kennt den Enthusiasmus der Schalker Anhänger auch und gerade bei Auswärtsspielen nur zu gut, entsprechend offensiv wirbt der Coach um Unterstützung: "Die Unruhe wird auf dem Rücken der Mannschaft ausgetragen, das hat sie nicht verdient. Wir brauchen die Fans über 34 Spieltage, sonst wird es für Hannover nicht reichen."

Schließlich geht es für die Norddeutschen nach dem einjährigen Zweitliga-Intermezzo ganz dezidiert um den Klassenerhalt. "Nichts anderes kann unser Ziel sein", betonte Breitenreiter. Doch dafür braucht das fußballerisch sicherlich limitierte Team den Rückhalt der Zuschauer.

Harnik: "Wir brauchen die Fans"

Und deshalb bedankten sich die Profis nach dem 1:0-Auftaktsieg beim FSV Mainz 05 sogar bei den schweigsamen mitgereisten Fans. auch wenn es dem einen oder anderen Kicker sichtlich schwer fiel. Eine Geste, die Torschütze Harnik als Friedensangebot verstanden wissen wollte: "Wir wollten unterstreichen, dass wir die Fans brauchen. Ich hoffe, die Botschaft kommt an."

Den Glauben daran hat Kind längst verloren, im Gegenteil: Der 73-Jährige will die Ultraszene, die jüngst sogar den Abbruch eines Testspiels beim FC Burnley provoziert hatte, nicht im Stadion und auch nicht im Verein haben. Der Atmosphäre beim Spiel aber soll das keinen Abbruch tun.

"Ich denke, es wird ausreichend Unterstützung geben. Wenn auch anders organisiert als die, die wir bisher hatten", glaubt der Millionär. Ob Kind recht behält, am Sonntagabend wird man mehr wissen...