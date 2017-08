Statt Ujah? Hannover findet Stürmer in USA

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! UEFA Europa League Fenerbahce -

Hannover 96 scheint bei der Stürmer-Suche voranzukommen. Offenbar besteht beim Aufsteiger Interesse an David Accam von Chicago Fire, dem MLS-Klub von Bastian Schweinsteiger.

Wie der kicker berichtet passe Accam als Mittelstürmer ins Anforderungsprofil der Niedersachsen. Der 26-jährige, der lediglich 1,74 Meter misst, kickte bisher in England (Ledbury, Evesham) und von 2012 bis 2014 in Schweden bei Östersund und Helsingborg.

In der aktuellen Saison in der Major League Soccer netzte er zwölf Mal in 19 Spielen für den Verein von Bastian Schweinsteiger ein.

Ein Leihgeschäft mit Lazar Markovic vom FC Liverpool verwies 96-Trainer Andre Breitenreiter ins Reich der Fabeln: "Da ist nichts dran."