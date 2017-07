Pleite für Fire - Schweinsteiger angeschlagen

2. Liga Sa Jetzt Alle Highlights mit Ingolstadt-Union & Darmstadt CSL Shandong Luneng -

Bastian Schweinsteiger ist mit Chicago Fire in der MLS auch im dritten Spiel nacheinander sieglos geblieben. Bei Sporting Kansas City verlor das Team aus dem Bundesstaat Illinois sein drittes Auswärtsspiel in Folge mit 2:3 (1:2), bleibt aber im Kampf um die Tabellenführung in der Eastern Conference. Zuvor hatte Chicago gegen New York City FC (1:2) und die Portland Timbers (2:2) nicht gewonnen.

Der Ungar Daniel Salloi (23.) und der frühere Hamburger Benny Feilhaber (45.+1) trafen im ersten Durchgang für Kansas City, ein Eigentor von Verteidiger Matt Besler (28.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich für Chicago. Im zweiten Abschnitt baute Latif Blessig (51.) die Führung der Gastgeber aus, trotz des Anschlusstreffers durch David Accam zwölf Minuten vor dem Ende kam Chicago nicht mehr heran.

Schweinsteiger stand von Beginn an auf dem Platz und wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt. Kurz zuvor war er in der 89. Minute unglücklich auf dem Ellenbogen gelandet, konnte aber zunächst weiterspielen.

Am kommenden Donnerstag soll der Weltmeister im All-Star-Spiel gegen Champions-League-Sieger Real Madrid die Auswahl der MLS als Kapitän aufs Feld führen. Die Begegnung wird im Soldier Field in Chicago ausgetragen.

Durchwachsenes Wochenende für deutsche Spieler

Die anderen deutschen Spieler in der MLS erlebten ein durchwachsenes Wochenende. Florian Jungwirth und die San Jose Earthquakes sind nach einem 1:0 gegen die Colorado Rapids wieder näher an die Playoff-Plätze der Western Conference herangerückt.

Julian Gressel und Kevin Kratz erreichten mit dem starken Liga-Neuling Atlanta United ein 1:1 gegen Orlando City, der Klub aus der Olympiastadt von 1996 ist im Osten weiter auf Playoff-Kurs.