Harnik: "Hannover? Kneipentruppe!"

Martin Harnik sieht den Teamgeist bei Hannover 96 als entscheidend für den Klassenerhalt an. Der Stürmer bezeichnet das Team scherzhaft gar als Kneipentruppe.

"Das ist das zweite Mal in meiner Karriere, dass ich eine Profi-Mannschaft als richtig coole Gemeinde erlebe. Im Grunde sind wir eher Freunde als Mitarbeiter", führt Harnik in der SportBild an. Bestes Beispiel sei die gemeinsame Aufstiegsfeier auf Mallorca ohne Absage gewesen.

Somit schlussfolgert der 30-Jährige: "Wir sind wie eine Kneipentruppe auf Bundesliga-Niveau. Mit Kneipentruppe meine ich dabei aber nicht, dass wir nach jedem Training eine Kiste Bier in die Kabine stellen. Sondern, dass wir uns auch abseits des Platzes sehr gut verstehen."

Harnik freut sich über Hannover-Entscheidung

Derartiger Teamgeist darf laut Harnik nicht unterschätzt werden: "Es ist definitiv ein Vorteil, weil man dann vielleicht auch unterbewusst für den anderen einen Schritt mehr macht um einen Fehler auszubügeln oder das entscheidende Tor aufzulegen."

Letztlich sagt Harnik über seine Unterschrift im Sommer 2016: "Ich habe alles richtig gemacht. Das war eine Bauchentscheidung und eine für die Familie, aber sie war auch mit einem gewissen Risiko verknüpft. [...] Aber wir haben es ja geschafft."