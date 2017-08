"Der HSV landet einen ungefährdeten Sieg!"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr 23:00 Die Highlights des Eröffnungsspiels: FCB-B04 Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba Osaka -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Brom (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

West Ham (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Serie A Atalanta -

AS Rom Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar League Cup Sheffield Utd -

Leicester League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Einen dritten Punkt gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100% mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

Die Vorbereitung war bei den Bayern nicht ideal, auch der Saisonsstart wird holprig. Dennoch werden sich die Bayern am Ende gegen mutige Leverkusener aufgrund der individuellen Klasse knapp durchsetzen.

Beide haben sich im Pokal blamiert, beim HSV gehört das aber schon zum Programm. Gisdol wird seine Mannschaft in die Spur bringen und einen ungefährdeten Sieg landen.

Auf Schalke gibt es endlich wieder Vollgas-Fußball - RB bietet den sowieso. Viele Chancen und ein Punkt für beide Teams.

1899 Hoffenheim - Werder Bremen 3:1

Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart 1:1

1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 2:1

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:2

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:0

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 1:2

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 3:0

Die Bayern mit dem Eröffnungsspiel zuhause? Eine klare Nummer. Die Vorbereitung mag beim FCB nicht immer reibungslos gelaufen sein, aber gegen Leverkusen gibt's keine Probleme. Auch weil Bayer selbst in einem Umbruch steckt und Bayern aktuell nicht ärgern kann.

Hamburger SV - FC Augsburg 1:0

"Deppentreffen" stand in der Süddeutschen Zeitung über das Duell der beiden Pokalverlierer. Druck ist am 1. Spieltag auf jeden Fall schon ordentlich vorhanden. Etwas mehr natürlich beim HSV, der sich ja mal wieder einen Schritt nach vorne erwartet. Dürfte ein hässlicher Kick werden, am Ende zittert sich der HSV zu einem knappen Sieg.

FC Schalke 04 - RB Leipzig 1:2

Tedesco hier, Tedesco da. Alle Augen werden auf den neuen Coach der Schalker gerichtet sein, und das obwohl auch Timo Werner mitspielen wird. Aber Schalke wäre doch nicht Schalke, wenn das gleich von Beginn an gut gehen würde.

1899 Hoffenheim - Werder Bremen 3:1

Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart 2:0

1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 1:1

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 2:2

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:1

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 1:1

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redakteur 0:0

Ihr wollt auch einmal gegen die Redaktion antreten und einen Preis absahnen? Dann schreibt uns via Mail unter community@spox.com oder wendet Euch an einen der Moderatoren!