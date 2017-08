"Trainer wie Tedesco haben Jahre Vorsprung"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Ligue 2 Lorient -

Christian Heidel geht in seine zweite Bundesliga-Saison als Manager des FC Schalke 04. Eine Spielzeit, in der der 54-Jährige nach dem enttäuschenden Vorjahr und der Entlassung von Markus Weinzierl unter besonderer Beobachtung stehen wird. Im Interview vor dem Auftakt im DFB-Pokal beim BFC Dynamo (18.30 Uhr im LIVETICKER) spricht Heidel über seine Eindrücke des neuen Trainers Domenico Tedesco, den Wandel des Trainerberufs und die Risiken für S04 in der neuen Saison.

SPOX: Herr Heidel, kennen Sie den Fußballtaktikblog spielverlagerung.de?

Christian Heidel: Ja.

SPOX: Sagt Ihnen diese detaillierte Auseinandersetzung mit dem Spiel zu?

Heidel: Ich finde es nicht uninteressant und bin auch schon über Artikel dort gestolpert. Mich würde es wundern, wenn so etwas bei einem populären Sport wie dem Fußball nicht existieren würde. Es gibt viele Menschen, die sich sehr genau und explizit mit der Materie auseinandersetzen.

SPOX: Könnte der neue Schalke-Trainer Domenico Tedesco auch Abhandlungen zur Taktik im Fußball schreiben?

Heidel: In der Vergangenheit schon, aber in der Zukunft nicht mehr. (lacht) Vom Typ her könnte ich mir aber gut vorstellen, dass er interessante Expertisen über Fußballtaktik beisteuern könnte.

SPOX: Der Eindruck täuscht also nicht, dass sich Tedesco auf Schalke gleich voll ins Getümmel geworfen hat?

Heidel: Nein. Sein Tag ist meist von 8 bis 23 Uhr durchgeplant. Und einen großen Teil seiner Zeit widmet er dem Thema Taktik. Sie sollten einmal die Gemälde sehen, die im Trainerbüro an den Wänden hängen. (lacht)

SPOX: Wann sind Sie das erste Mal auf Tedesco aufmerksam geworden?

Heidel: Da liegt zunächst eine persönliche Entwicklung zugrunde: Ich habe in meiner Karriere schon viele Trainer eingestellt und beschäftige mich seit langem intensiv mit den Anforderungen des Trainerberufs. Mit der Zeit habe ich, vor allem durch die Verpflichtung von Jürgen Klopp, einen ganz anderen Blick darauf bekommen. Und mit der Installierung von Thomas Tuchel hat sich das noch einmal verfeinert.

© spox

SPOX: Mit dem Ergebnis, dass große Namen mit toller Spielerkarriere nicht mehr viel zählen?

Heidel: Ich bin dabei zumindest auf den Trichter gekommen, dass es nicht mehr so wichtig ist, ob ein Trainer 300 Bundesligaspiele absolviert hat. Insbesondere die Erfahrungen aus mehreren Jahren Arbeit in einem Nachwuchsleistungszentrum können vielleicht sogar wichtiger sein. Das führte dazu, dass ich mich früh mit Julian Nagelsmann beschäftigt habe. Sein Name wurde innerhalb der Branche immer wieder genannt, weil er als taktisch sehr versiert beschrieben wurde. So bin ich dann auch das erste Mal auf Domenico gestoßen. Ich sah mir dann in Mainz ein Spiel zwischen unserer U19 und der von Hoffenheim an, die er trainiert hat. Es war beeindruckend, wie er die Mannschaft spielen ließ. Seitdem habe ich seinen Werdegang ein wenig verfolgt.

SPOX: Hat es in der Bundesliga mittlerweile Einzug erhalten, dass nicht nur Spieler, sondern auch Trainer gescoutet werden?

Heidel: Natürlich, wieso sollte man das auch nur bei Fußballern tun? Ich hatte in Mainz das Ziel, Trainer auszubilden und zu entwickeln. Wir sind dort so etwas wie ein Vorreiter dafür geworden, dass man mittlerweile mit anderen Augen auf die Trainer aus den Leistungszentren schaut. Diese hohe Fluktuation war vor zehn Jahren ja noch völlig undenkbar. Es wurde erkannt, dass diese Trainer im Vergleich zu den Ex-Spielern, die nach der Karriere als Trainer beginnen, den Vorteil mitbringen, bereits über viele Jahre Erfahrung im Umgang mit Mannschaften und Spielern zu verfügen.

SPOX: Sie hatten kürzlich einen Zwist mit Peter Neururer, der behauptete, Tedesco habe noch keinen "ausführlichen Arbeitsnachweis".

Heidel: Das ist der größte Irrglaube. Damit wird verkannt, dass Domenico schon zehn Jahre Trainererfahrung mitbringt. Das heißt, Peter erkennt es nicht als Erfahrung an, wenn jemand die U17 oder U19 eines Bundesligisten trainiert hat. Das hat Domenico richtigerweise nicht vor 60.000 Zuschauern getan, aber er hat den Beruf von der Pike auf gelernt. Ich bin der Überzeugung, dass man dies nicht durch einen Trainerlehrgang ausgleichen kann. Hinzu kommt seine berufliche Vita: Er hat einen Master in Innovationsmanagement und bereits zwei Jahre Berufserfahrung gesammelt. Das sind Dinge, die kein Nachteil sind, weil sie einen Blick über den Tellerrand hinaus ermöglichen.

SPOX: Haben Sie denselben Eindruck wie Ralf Rangnick, wonach sich allmählich die Erkenntnis durchsetze, dass der Trainerberuf mit dem des Spielers außer der Sportart nichts zu tun habe?

Heidel: Das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, aber es geht klar in diese Richtung. Wenn man sich heute die Trainer der 18 Bundesligaklubs anschaut, haben schon viele keine Vorerfahrung als Profi. Aber es gibt natürlich auch top Trainer, die erfolgreiche Fußballer waren.



SPOX: Mehmet Scholl hat das Wort Laptoptrainer kreiert. Hat er diesen allumfassenden Ansatz, den man dieser Spezies gerne zuschreibt, nicht oder legt er seine Prioritäten schlicht auf andere Dinge?

Heidel: Mehmet sieht andere Prioritäten für den Trainerberuf als ich. Ich schätze ihn sehr und kann Ihnen sagen, dass wir schon häufig miteinander über diese Thematik diskutiert haben. Wir unterhielten uns schon im Detail über den Trainerberuf und seine Anforderungen und haben dabei schon teilweise unterschiedliche Auffassungen. Sein Ansatz ist eher der des Miteinanders, der Gruppe, der Motivation und sozialen Kompetenz.

SPOX: Und Ihrer?

Heidel: Für mich genießt zunächst das taktische Know-how die oberste Priorität, danach folgen soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit. Fehlende Erfahrung kann durch Intelligenz und eine gute Auffassungsgabe schnell ausgeglichen werden. Ich habe mich jetzt nach der Verpflichtung von Domenico mit Mehmet über unsere Entscheidung unterhalten. Es ist trotz teils unterschiedlicher Auffassungen immer total spannend und interessant mit ihm. Ich bin sicher, dass er ein sehr guter Trainer ist.

Die größten Legenden des FC Schalke 04 © spox 1/31 Vom Schalker Kreisel in den 30er Jahren über die deutschen Meister von 1958 bis hin zu den Eurofightern von 1997 und den Beinahe-Meistern von 2001. Schalke hatte viele große Mannschaften - und Spieler. Ganz subjektiv wählte SPOX die größten Legenden © imago 2/31 Thomas Student (o.r.) (*28.10.1897, †11.2.1976) - Spieljahre: 1916-1928 - Ehrenspielführer - Aufstieg in die Gauliga 1926 © imago 3/31 Ernst Kuzorra (*16.10.1905, †1.1.1990) - Spieljahre: 1923-1949 - Ehrenspielführer - Deutscher Meister: 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, Deutscher Pokalsieger: 1937 © imago 4/31 Fritz Szepan (r.) (*02.09.1907 in Gelsenkirchen, †14.12.1974) - Spieljahre: 1925-1949 - Deutscher Meister: 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, Deutscher Pokalsieger: 1937 © imago 5/31 Otto Tibulski (l.) (* 15.12.1912, † 25.02.1991) - Spieljahre: 1930-1948 - Deutscher Meister: 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 © imago 6/31 Hermann Eppenhoff (*19.5.1919, †10.4.1992) - Spieljahre: 1938-1955 - Ehrenspielführer - Deutscher Meister: 1939, 1940, 1942 © imago 7/31 Berni Klodt (*26.10.1926, †23.5.1996) - Spieljahre: 1942-1947; 1950-1962 - Ehrenspielführer - Deutscher Meister: 1958 © imago 8/31 Willi Koslowski (*17.02.1937) - Spieljahre: 1955-1965 - Deutscher Meister: 1958 © imago 9/31 Manfred Kreuz (*7.3.1936) - Spieljahre: 1956-1968 - Ehrenspielführer - Deutscher Meister: 1958 © imago 10/31 Stan Libuda (*10.10.1943; †25.8.1996) - Spieljahre: 1961-1965; 1968-1972; 1973-1976 - Ehrenspielführer - Deutscher Pokalsieger: 1972 © imago 11/31 Klaus Fichtel (*19.11.1944) - Spieljahre: 1965-1980, 1984-1988) - Vereinsrekord: 477 Bundesliga-Spiele für Schalke, 14 Tore © imago 12/31 Rolf Rüssmann (*13.10.1950, †02.10.2009) - Spieljahre: 1969-1973, 1974-1980 - 453 Spiele, 48 Tore - Deutscher Pokalsieger: 1972 © imago 13/31 Norbert Nigbur (*08.05.1948) - Jahre im Verein: 1966-1976, 1979-1983 - Bundesliga-Aufstieg 1982 © getty 14/31 Klaus Fischer (*27.12.1949) - Jahre im Verein: 1970-1981 - 295 Spiele, 182 Tore - Ehrenspielführer - Deutscher Pokalsieger: 1972 © imago 15/31 Klaus Täuber (*17.01.1958) - Jahre im Verein: 1983-1987 - 125 Spiele, 58 Tore - Bundesliga-Aufstieg 1984 © getty 16/31 Rüdiger Abramczik (* 18.02.1956) - Jahre im Verein: 1973-1980, 1987-1988 - 202 Spiele, 44 Tore © getty 17/31 Olaf Thon (*01.05.1966) - im Verein von 1980 bis 1988 und von 1994 bis 2002 - 333 Spiele, 69 Tore - UEFA-Cup-Sieger 1997, Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 18/31 Jens Lehmann (*10.11.1969) - im Verein von 1988 bis 1998 - 274 Spiele, 2 Tore - UEFA-Cup-Sieger 1997 © getty 19/31 Yves Eigenrauch (*24. 04.1971) - im Verein von 1990 bis 2002 - 236 Spiele, 4 Tore - UEFA-Cup-Sieger 1997, Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 20/31 Mike Büskens (*19.03.1968) - im Verein von 1992 bis 2002 - 257 Spiele, 13 Tore - UEFA-Cup-Sieger 1997, Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 21/31 Ingo Anderbrügge (*02.01.1964) - im Verein von 1988 bis 1999 - 321 Spiele, 82 Tore - UEFA-Cup-Sieger 1997 © getty 22/31 Marc Wilmots (*22. 02.1969) - im Verein von 1996 bis 2002 und von 2001 bis 2003 - 138 Spiele, 27 Tore - UEFA-Cup-Gewinner 1997, Pokalsieger 2002 © getty 23/31 Ebbe Sand (*19.07.1972) - im Verein von 1999 bis 2006 - 214 Spiele, 73 Tore - Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 24/31 Tomasz Waldoch (*10.05.1971) - im Verein von 1999 bis 2006 - 142 Spiele, 13 Tore - Ehrenspielführer - Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 25/31 Jiri Nemec (*15.05.1966) - im Verein von 1993 bis 2002 - 256 Spiele, 6 Tore - UEFA-Cup-Sieger 1997, Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 26/31 Gerald Asamoah (*03.10.1978) - im Verein von 1999 bis 2011 - 279 Spiele, 44 Tore - Pokalsieger 2001 und 2002 © getty 27/31 Benedikt Höwedes (*29.02.1988) - im Verein seit 2001 - 240 Spiele, 12 Tore - A-Jugendmeister 2006, Pokalsieger 2011 © getty 28/31 Kevin Kuranyi (*02.03.1982) - im Verein von 2005 bis 2010 - 162 Spiele, 71 Tore © getty 29/31 Manuel Neuer (*27.03.1986) - im Verein von 1991 bis 2011 - 156 Spiele - Pokalsieger 2011 © getty 30/31 Klaas-Jan Huntelaar (*12.08.1983) - im Verein von 2010 bis 2017 - 175 Spiele, 82 Tore - Pokalsieger 2011, Torschützenkönig 2012 © getty 31/31 Raul (* 27. 06.1977) - im Verein von 2010 bis 2012 - 66 Spiele, 28 Tore - Pokalsieger 2011

SPOX: Sie sagen selbst, dass gute Trainer bisweilen anstrengend und kompliziert sein können. Welche Begründung haben Sie dafür?

Heidel: Viele dieser Trainer bringen ein anderes Wissen mit und kümmern sich auch um Dinge, die für andere völlig zweitrangig sind. Sie können im Sinne der Sache deshalb sehr fordernd sein, weil sie Perfektionismus an allen Stellen erwarten. Ich spüre jetzt schon, dass Domenico dazu gehört.

SPOX: Inwiefern?

Heidel: Schlaf, Ernährung, psychologische Betreuung, die Länge der Busfahrten - alles wird abgedeckt und will genau geplant sein. Nicht nur das Spiel auf dem Feld spielt eine Rolle, sondern auch der Mensch, der es ausführen soll. Für den Staff kann das auch mal anstrengend sein. Ich sehe das absolut positiv, denn ich will ja das Gefühl haben, dass alle Bereiche ständig optimiert werden.

SPOX: Fehlt manchen Trainern auch schlicht die Offenheit für gewisse Themen, die auf den ersten Blick nicht wirklich mit Fußball assoziiert werden, für das Gesamtpaket mittlerweile aber großen Wert haben?

Heidel: Ich würde das auf gar keinen Fall verallgemeinern wollen. Es gibt wirklich sehr viele und sehr gute Trainer, die nicht die Nachwuchsleistungszentren durchlaufen haben. Kloppo zum Beispiel war auch in keinem NLZ. Trainer wie Domenico haben letztlich jedoch viele Jahre Vorsprung auf diesen Gebieten, da sie durch ihre Ausbildung in diesen Zentren wesentlich länger herangeführt worden sind. Viele haben diese Themen, die Sie ansprechen, schon jahrelang gelehrt. Trainer mit vorheriger Spielerkarriere haben währenddessen sicherlich sehr viel gelernt, aber sie haben das lehren noch nicht gelernt. Nicht jeder gute Schüler ist ein guter Lehrer, aber natürlich kann er es sein.

