Fall Guerreiro: Zorc kritisiert Portugals Verband

Erlebe

deinen Sport

live Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat den portugiesischen Verband wegen der schweren Verletzung von Raphael Guerreiro scharf kritisiert. Die Fortschritte von Mario Götze lobte der 54-Jährige derweil.

Auf die schwere Verletzung des portugiesischen Nationalspielers Raphael Guerreiro reagierte Zorc derweil mit Unverständnis: "Wir waren überrascht, als wir eigene Untersuchungen angestellt haben und sehr genau hingeschaut haben", sagte Zorc und kritisierte die Behandlung durch die portugiesischen Nationalmannschafts-Ärzte: "Unsere Bilder haben sich komplett unterschieden von den Aussagen, die wir von der medizinischen Abteilung Portugals bekommen haben."

Beim Confed Cup in Russland hatten die portugiesischen Mediziner nach dem Gruppenspiel gegen Gastgeber Russland bei Guerreiro ursprünglich eine Fußprellung festgestellt, diese Diagnose erwies sich nun allerdings als falsch. Der flexible Defensivakteur fällt aufgrund eines Fußbruchs drei bis vier Monate aus.

Michael Zorc legt gegen die medizinische Abteilung Portugals nach

"Es war so eindeutig, dass er hinterher operiert werden musste. Da fragt man sich schon, was dort gesehen wurde", legte Zorc bei seiner Kritik gegen die medizinische Abteilung der Seleccao nach.

Gespräche seien dabei allerdings nicht die Lösung: "Reden bringt nichts. Sie würden sagen, wir haben andere Diagnosemöglichkeiten in Russland gehabt. Das war für uns schon überraschend, um es nett zu formulieren."

Fortschritte bei Mario Götze "hervorragend"

Die Fortschritte von Mario Götze dagegen erfreuen den 54-Jährigen: "Die ersten Eindrücke von Mario Götze sind hervorragend", sagte Zorc am Rande des öffentlichen Trainings am Montagnachmittag. "Auch die Werte sehen sehr gut aus. Wir werden aber behutsam mit ihm umgehen", fügte der Sportdirektor an.

Ob Götze bereits am Dienstag gegen Rot-Weiss Essen auf dem Platz steht, ist noch nicht klar. "Man darf nicht zu schnell zu viel wollen. Der Trainer wird in Abstimmung mit der medizinischen Abteilung entscheiden, ob Mario morgen schon aufläuft. Ich bin jedenfalls für die nächsten Monate sehr hoffnungsfroh", sagte Zorc.

Götze war am Freitag nach über fünfmonatiger Verletzungspause wieder ins Training beim BVB eingestiegen.