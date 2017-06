Wiedwald von Bremen nach Leeds

Erlebe

Torhüter Felix Wiedwald verlässt Werder Bremen und schließt sich dem englischen Zweitligisten Leeds United an. Die Verpflichtung des 27-Jährigen für drei Jahre gab der frühere Champions-League-Halbfinalist am Freitag bekannt. Im Gegenzug kommt Jiri Pavlenka von Slavia Prag an die Weser.

Wiedwalds Abschied aus Bremen war erwartet worden - kurz zuvor hat Werder den tschechischen Nationaltorhüter Jiri Pavlenka unter von Slavia Prag unter Vertrag genommen. Pavlenka bildet mit Michael Zetterer und Jaroslav Drobny das neue Torhüter-Trio bei den Werderanern.

In Leeds muss sich Wiedwald derweil unter anderem dem englischen Ex-Nationaltorwart Robert Green stellen.