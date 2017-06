Tolisso: Will zeigen, dass ich Preis wert bin

Sonntag, 18.06.2017

"Ich bin bereit. Ich werden zwar nicht mehr in meinem Kokon sein und weder all meine Freunde und Familie nur 30 Minuten entfernt haben, aber ich bin bereit. Die Ablösesumme setzt mich natürlich unter Druck, aber ich will Bayern zeigen, dass ich den Preis wert bin und sie ein gutes Geschäft gemacht haben," so der 22-Jährige.

Als es zum Wechsel kam, sei alles sehr schnell vonstatten gegangen, fügte der Franzose hinzu. "Sobald ich wusste, dass Bayern mich wollte und die Anfrage konkret war, habe ich nicht eine Sekunde gezögert. Ich will etwas größeres und stärkeres schaffen und ich denke, dass ich das bei den Bayern verwirklichen kann."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Corentin wechselte vor wenigen Tagen für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zum FC Bayern München und ist somit der teuerste Bundesliga-Transfer aller Zeiten.

Corentin Tolisso im Steckbrief