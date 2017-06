Schalke testet gegen Baku und Eibar

Montag, 19.06.2017

Am 26. Juli (18.00 Uhr) trifft das Team des neuen Trainers Domenico Tedesco in Neukirchen auf den achtmaligen aserbaidschanischen Meister Neftschi Baku, am 30. Juli (17.30) ist in Mittersill der spanische Erstligist SD Eibar der Gegner.

Das erste Testspiel in der Vorbereitung bestreitet Schalke am 8. Juli (19.00 Uhr) bei der SpVgg. Erkenschwick.

FC Schalke 04 im Überblick